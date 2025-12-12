  1. Privatkunden
Söder stellt Teilnahme infrage Boykottieren jetzt auch die Deutschen den ESC? 

dpa

12.12.2025 - 22:20

Markus Söder bekennt sich auf dem CSU-Parteitag zu Israel.
Markus Söder bekennt sich auf dem CSU-Parteitag zu Israel.
dpa

Bei seiner Rede beim CSU-Parteitag thematisiert Parteichef Markus Söder seine Position zu Israel. Dabei geht es auch um den ESC, den einige Länder wegen Israels Teilnahme boykottieren wollen.

,

DPA, Redaktion blue News

12.12.2025, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die deutsche Teilnahme am ESC infrage gestellt.
  • «Wir gewinnen eh nie, müssen eh nur alles zahlen», sagte Söder beim CSU-Parteitag in München.
  • Söder reagierte auf die Ankündigung mehrerer Länder, nicht am ESC teilnehmen zu wollen, weil Israel teilnehmen darf.
  • Inzwischen haben fünf Länder deshalb ihren Boykott verkündet.
Mehr anzeigen

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat die Teilnahme Deutschlands am Eurovision Song Contest (ESC) infrage gestellt. «Wenn ich jetzt erlebe, wie auch in Europa darüber diskutiert wird, Boykott des ESC, des European Song Contest, weil Israel teilnimmt. Freunde, wenn sie es nicht wollen, dann machen wir es halt auch nicht. Wir gewinnen eh nie, müssen eh nur alles zahlen», sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede auf dem CSU-Parteitag in München.

Söder reagierte damit auf die Ankündigung mehrerer Länder, nicht am ESC teilnehmen zu wollen, weil Israel teilnehmen darf. «Wir stehen zu Israel», sagte Söder.

Wegen Israel. Jetzt boykottiert auch Island den ESC in Wien

Wegen IsraelJetzt boykottiert auch Island den ESC in Wien

Mehrere Länder boykottieren ESC

Wegen einer möglichen Teilnahme Israels kündigte zuletzt Island an, den Eurovision Song Contest 2026 in Österreich zu boykottieren.

Zuvor hatten bereits die zuständigen Sender aus Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden einen ESC-Boykott angekündigt.

Wegen Israel-Teilnahme. Nemo sendet ESC-Trophäe an Veranstalter zurück

Wegen Israel-TeilnahmeNemo sendet ESC-Trophäe an Veranstalter zurück

Andere Länder erwägen ebenfalls einen solchen Schritt. Damit reagierten sie auf einen in der vergangenen Woche gefällten Mehrheitsbeschluss der Europäischen Rundfunkunion (EBU), wonach alle Länder an dem Musikwettbewerb teilnehmen dürfen, die das wünschen. Damit steht einer Teilnahme Israels am nächsten ESC in Wien nichts mehr im Weg.

