  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Film und Fussball Sönke Wortmann: «Alleine schaffst du es nicht»

dpa, Redaktion blue News

6.2.2026 - 22:57

Wortmann gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure (Archivbild)
Wortmann gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure (Archivbild)
dpa

Nächste Woche kommt sein neuer Film in die Kinos. Vorher verrät Regisseur Sönke Wortmann, was sein Job mit Fussball zu tun hat. Und was er über Niederlagen denkt.

dpa, Redaktion blue News

06.02.2026, 22:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusamme

  • Erfolgsregisseur Sönke Wortmann verriet in einem Interview, was Film und Fussball gemeinsam haben.
  • Wie der Fussball sei auch der Film ein Mannschaftssport.
  • Wortmanns neuer Film «Die Älteren» startet nächste Woche.
Mehr anzeigen

Regisseur Sönke Wortmann sieht beim Filmemachen viele Parallelen zum Fussball. «Film ist ein Mannschaftssport, es sind ähnliche Mechanismen. Alleine schaffst du es nicht, nur gemeinsam kriegst du es hin», sagte er im Interview mit Moderatorin Silvia Stenger in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. 

Er liebe beim Film die Teamarbeit. «Ich wusste immer, was ich nicht kann. Meine Schwächen sind technischer Art: Lichtgestaltung, Ton. Aber dafür habe ich Leute, die das sehr gut können. Ich kann sehr gut loslassen. Ich bin kein Kontrollfreak.»

Erfolgsregisseur «kann auch Flops»

«Das Wunder von Bern», «Die Päpstin», «Deutschland. Ein Sommermärchen» oder «Der bewegte Mann»: Wortmann hat viele erfolgreiche Kinofilme gemacht. Er kenne aber auch die andere Seite. «Ich kann auch Flops», sagte er. «Es tut weh, besonders bei einem Film, der einem besonders wichtig ist, aber da muss man durch. Niederlagen gehören dazu – genau wie im Sport.»

Am 12. Februar kommt Wortmanns neuer Film «Die Älteren» in die Kinos. Vorlage ist der gleichnamige Roman von «Pubertier»-Autor Jan Weiler. In der Komödie spielt Sebastian Bezzel einen Schriftsteller in Existenznöten. In weiteren Rollen wirken Anna Schudt und Kya-Celina Barucki mit.

Mehr zum Thema

Kino-Highlights 2025. blue News hat gewählt – unsere Lieblingsfilme des Jahres

Kino-Highlights 2025blue News hat gewählt – unsere Lieblingsfilme des Jahres

Neuer Schweizer Film. 7 Gründe, warum du dir «Ewigi Liebi» im Kino anschauen solltest

Neuer Schweizer Film7 Gründe, warum du dir «Ewigi Liebi» im Kino anschauen solltest

Bötschi fragt Esther Gemsch (2. Teil). «Ich würde mein Leben geben, um meine Kinder zu schützen»

Bötschi fragt Esther Gemsch (2. Teil)«Ich würde mein Leben geben, um meine Kinder zu schützen»

Meistgelesen

Der Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens
Yann Sommer ist begeistert von der brasilianischen Delegation
Suizidhalsband von «Sarco»-Erfinder soll in der Schweiz getestet werden
Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen
Darum ist die Stelvio eine der gefährlichsten Abfahrtspisten der Welt