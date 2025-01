Flirtgerüchte um Sofia Vergara und Lewis Hamilton Die kolumbianische Schauspielerin Sofia Vergara wurde beim Lunch in New York mit Lewis Hamilton gesichtet. Bild: keystone Dabei haben Lewis Hamilton und Sofia Vergara geflirtet. Bild: Sander Koning/ANP/dpa Flirtgerüchte um Sofia Vergara und Lewis Hamilton Die kolumbianische Schauspielerin Sofia Vergara wurde beim Lunch in New York mit Lewis Hamilton gesichtet. Bild: keystone Dabei haben Lewis Hamilton und Sofia Vergara geflirtet. Bild: Sander Koning/ANP/dpa

Sofia Vergara und Lewis Hamilton wurden nach einem gemeinsamen Mittagessen in New York City beim Flirten beobachtet. Die beiden scheinen sich prächtig zu verstehen.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Sofia Vergara und Formel-1-Champion Lewis Hamilton wurden in New York bei einem gemeinsamen Mittagessen und vertrautem Flirten beobachtet.

Fotos und Berichte zeigen die beiden, wie sie tief ins Gespräch vertieft waren, sowohl im Restaurant als auch vor Ort nach dem Essen.

Beide sind nach früheren Beziehungen wieder auf dem Dating-Markt aktiv und wurden bereits mit anderen prominenten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. Mehr anzeigen

Hollywoodstar Sofia Vergara (52, «Griselda«) und Formel-1-Champ Lewis Hamilton (40) wurden kürzlich in New York City gesichtet, wo sie ein gemeinsames Mittagessen genossen. Die kolumbianische Schauspielerin und der britische Formel-1-Fahrer wirkten dabei sehr vertraut und tauschten tiefe Blicke aus, lächelten sich an. Das US-Onlineportal «tmz.com» berichtete als Erstes übers Lunch-Date und veröffentlichte Fotos.

Die beiden sassen in einem Restaurant am Fenster, umgeben von Freunden. Doch das hinderte sie nicht daran, sich intensiv miteinander zu unterhalten. Augenzeugen berichten, dass Sofia so in das Gespräch vertieft war, dass sie kaum ihr Essen anrührte.

Nach dem Essen setzten die beiden ihren Flirt vor dem Restaurant fort, bevor Sofia in ein schwarzes SUV stieg und davonfuhr.

Lewis Hamilton wurde schon mit Shakira gesichtet

Seit ihrer Scheidung von Joe Manganiello (48, «Magic Mike») vor fast einem Jahr ist Sofia wieder auf dem Dating-Markt aktiv. Zuletzt wurde sie mit dem wohlhabenden orthopädischen Chirurgen Justin Saliman in Verbindung gebracht.

Lewis Hamilton, der in der Vergangenheit mit Nicole Scherzinger liiert war, wurde zuletzt mit verschiedenen Prominenten, darunter Shakira, in Verbindung gebracht.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

