  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen einer Augenallergie Statt an die Emmys musste «Modern Family»-Star Sofía Vergara ins Spital

dpa

16.9.2025 - 23:31

Wegen einer Augenallergie verpasste Sofía Vergara die Emmy-Gala und landete in der Notaufnahme.
Wegen einer Augenallergie verpasste Sofía Vergara die Emmy-Gala und landete in der Notaufnahme.
dpa

«Modern Family»-Star Sofía Vergara wollte am Sonntag gerade zur Preisverleihung der Emmys aufbrechen, als sie bemerkte, dass etwas mit ihrem Auge nicht stimmte.

DPA

16.09.2025, 23:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sofía Vergara verpasste die Emmy-Gala wegen einer akuten Augenallergie und landete stattdessen in der Notaufnahme.
  • Auf Instagram zeigte sie ein Foto mit geschwollenem Auge und erklärte, der Vorfall sei kurz vor ihrer Abfahrt passiert.
  • Prominente wie Schauspieler Terry Crews und Musiker Diplo wünschten ihr gute Besserung.
Mehr anzeigen

Krankenhausflur statt roter Teppich: Die Schauspielerin Sofía Vergara («Modern Family») hat nach eigenen Angaben die Emmy-Gala wegen einer allergischen Reaktion am Auge verpasst und musste stattdessen in die Notaufnahme. Auf Instagram teilte die 53-Jährige ein Foto von sich mit einem stark geschwollenen Auge und schrieb: «Habe es nicht zu den Emmys geschafft, sondern in die Notaufnahme.» 

Es tue ihr leid, dass sie ihre Teilnahme an der feierlichen Verleihung des wichtigsten US-Fernsehpreises absagen musste, teilte Vergara ihren 35 Millionen Followern mit. «Hatte kurz vor dem Einsteigen ins Auto eine verrückte Augenallergie.» Ein weiterer Clip zeigt, wie sie sich in einem Krankenhaus das Auge ausspült.

Genesungswünsche von Prominenten

In den Kommentaren erhielt Vergara zahlreiche Genesungswünsche, darunter auch von Schauspieler Terry Crews und Musiker Diplo. Die in Kolumbien geborene Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie «Modern Family» bekannt. In der Sitcom spielte sie von 2009 bis 2020 die Figur Gloria.

Mehr aus dem Ressort

Emmy Awards 2025 | Owen Cooper schreibt Emmy-Geschichte

Emmy Awards 2025 | Owen Cooper schreibt Emmy-Geschichte

Der Adolescence-Star ist nicht nur der jüngste Gewinner in seiner Kategorie, sondern laut TV Academy auch der jüngste männliche Emmy-Preisträger aller Zeiten.

15.09.2025

Meistgelesen

Beschwört J.D. Vance hier einen kalten Bürgerkrieg?
Diese Pilgerstadt in Spanien wird von Touristen überrannt
Mit einem einzigen Bild werden WhatsApp-Nutzer ausspioniert
Juve gleicht Spiel gegen BVB mit 2 Toren in der Nachspielzeit aus
UN-Chef hat wenig Hoffnung auf Frieden +++ Ukraine attackiert russische Raffinerie

Mehr Entertainment

«Zack, war meine Kohle weg». Günther Jauch spricht live über seine finanzielle Vergangenheit

«Zack, war meine Kohle weg»Günther Jauch spricht live über seine finanzielle Vergangenheit

Oh dear!. Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Oh dear!Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Filmisches Erbe von Weltruhm. Diese Filme machten Robert Redford zum Hollywoodstar

Filmisches Erbe von WeltruhmDiese Filme machten Robert Redford zum Hollywoodstar