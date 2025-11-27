  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jan Josef Liefers gibt Beziehungstipp «Sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und weiter streiten»

dpa

27.11.2025 - 15:21

Sind seit 25 Jahren ein Paar und seit fast 20 Jahren verheiratet: Jan Josef Liefers und Anna Loos.
Sind seit 25 Jahren ein Paar und seit fast 20 Jahren verheiratet: Jan Josef Liefers und Anna Loos.
Bild: dpa

Seit 25 Jahren sind Jan Josef Liefers und Anna Loos ein Paar und seit 20 Jahren verheiratet. In einem Interview geben die beiden Tipps, wie man es miteinander aushält – und was im Streitfall helfen kann.

DPA

27.11.2025, 15:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anna Loos und Jan Josef Liefers gehen seit einem Vierteljahrhundert gemeinsam durchs Leben.
  • In einem «Spiegel»-Interview geben die beiden Tipps, wie man es miteinander aushält – und was im Streitfall helfen kann
  • «Achtung: Wenn Streit beginnt, beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und dort weiter streiten», sagt Liefers.
Mehr anzeigen

Schauspieler Jan Josef Liefers hat einen ungewöhnlichen Beziehungstipp. Gemeinsam mit seiner Frau Anna Loos gab er dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» ein Interview, in dem die beiden Schauspieler über die Herausforderungen von Liebesbeziehungen sprachen.

Der 61-jährige Liefers kündigte an einer Stelle einen «Bombentipp» an «Achtung: Wenn Streit beginnt, beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und dort weiter streiten», sagte der «Tatort»-Schauspieler.

Und weiter: «Man kann sich unmöglich nackt im Bett liegend genauso streiten wie angezogen in der Küche. Probiert es aus, ich freue mich schon auf die Dankschreiben!»

«Rau, ehrlich, fordernd». Schauspieler-Paar packt über 25 Jahre Beziehung aus

«Rau, ehrlich, fordernd»Schauspieler-Paar packt über 25 Jahre Beziehung aus

Loos und Liefers sind seit 2004 verheiratet. Sie habe lange gedacht, dass Heiraten nur ein Wisch sei und sich an der Beziehung erst mal nichts tue, erzählte 55-jährige Anna Loos, die als Schauspielerin und Sängerin tätig ist:

«Aber als wir geheiratet haben, hat sich mein Gefühl dazu sofort verändert. Eine Ehe ist noch mal ein ganz anderes Agreement.»

Liefers: «Mal gucken, wie lange es läuft»

Jan Josef Liefers sagte, mit dem Übergang von «Mal gucken, wie lange es läuft» zu «Ich unterschreibe rechtsverbindliche Dokumente und committe mich offiziell» gehe das Abenteuer eigentlich erst richtig los.

Und weiter: «Darauf sind, glaube ich, die meisten gar nicht richtig vorbereitet – wir waren das auch nicht.»

Ein weiterer Tipp des prominenten Paares: Sich einmal pro Woche zusammensetzen, dann erzählt jeder 30 Minuten, ohne unterbrochen zu werden.

Man dürfe nur über sich und nicht das Gegenüber sprechen, sagte Anna Loos. Liefers sprach von einer völlig neuen Erfahrung des Zuhörens und Redens. 

Das Ehepaar tourt derzeit mit einer Lesung von Nick Hornbys «Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst».

Mehr Videos aus dem Ressort

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Mehr aus dem Ressort

20 Jahre verheiratet. Schauspielerin Anna Loos verrät ihr Ehegeheimnis

20 Jahre verheiratetSchauspielerin Anna Loos verrät ihr Ehegeheimnis

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Hazel Brugger. Warum spricht die «böseste Frau der Schweiz» ständig über ihre Kinder?

Hazel BruggerWarum spricht die «böseste Frau der Schweiz» ständig über ihre Kinder?

Meistgelesen

Lawine geht in Tiroler Skigebiet nieder – Video zeigt flüchtende Skifahrer
Renommierter Reiseführer setzt Schweizer Traum-Destination auf Blacklist
Schweizer Senioren geht es finanziell sehr gut, doch eine Sorge teilen viele
Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe
Mann bricht in Eisdecke von Stausee am Berninapass ein und stirbt