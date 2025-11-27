Sind seit 25 Jahren ein Paar und seit fast 20 Jahren verheiratet: Jan Josef Liefers und Anna Loos. Bild: dpa

Seit 25 Jahren sind Jan Josef Liefers und Anna Loos ein Paar und seit 20 Jahren verheiratet. In einem Interview geben die beiden Tipps, wie man es miteinander aushält – und was im Streitfall helfen kann.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna Loos und Jan Josef Liefers gehen seit einem Vierteljahrhundert gemeinsam durchs Leben.

In einem «Spiegel»-Interview geben die beiden Tipps, wie man es miteinander aushält – und was im Streitfall helfen kann

«Achtung: Wenn Streit beginnt, beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und dort weiter streiten», sagt Liefers. Mehr anzeigen

Schauspieler Jan Josef Liefers hat einen ungewöhnlichen Beziehungstipp. Gemeinsam mit seiner Frau Anna Loos gab er dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» ein Interview, in dem die beiden Schauspieler über die Herausforderungen von Liebesbeziehungen sprachen.

Der 61-jährige Liefers kündigte an einer Stelle einen «Bombentipp» an «Achtung: Wenn Streit beginnt, beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und dort weiter streiten», sagte der «Tatort»-Schauspieler.

Und weiter: «Man kann sich unmöglich nackt im Bett liegend genauso streiten wie angezogen in der Küche. Probiert es aus, ich freue mich schon auf die Dankschreiben!»

Loos und Liefers sind seit 2004 verheiratet. Sie habe lange gedacht, dass Heiraten nur ein Wisch sei und sich an der Beziehung erst mal nichts tue, erzählte 55-jährige Anna Loos, die als Schauspielerin und Sängerin tätig ist:

«Aber als wir geheiratet haben, hat sich mein Gefühl dazu sofort verändert. Eine Ehe ist noch mal ein ganz anderes Agreement.»

Liefers: «Mal gucken, wie lange es läuft»

Jan Josef Liefers sagte, mit dem Übergang von «Mal gucken, wie lange es läuft» zu «Ich unterschreibe rechtsverbindliche Dokumente und committe mich offiziell» gehe das Abenteuer eigentlich erst richtig los.

Und weiter: «Darauf sind, glaube ich, die meisten gar nicht richtig vorbereitet – wir waren das auch nicht.»

Ein weiterer Tipp des prominenten Paares: Sich einmal pro Woche zusammensetzen, dann erzählt jeder 30 Minuten, ohne unterbrochen zu werden.

Man dürfe nur über sich und nicht das Gegenüber sprechen, sagte Anna Loos. Liefers sprach von einer völlig neuen Erfahrung des Zuhörens und Redens.

Das Ehepaar tourt derzeit mit einer Lesung von Nick Hornbys «Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst».

