Mutter bei Hochzeit nicht eingeladen Rennfahrersohn von Ralf und Cora Schumacher hat geheiratet

dpa

28.2.2026 - 16:59

David Schumacher hat geheiratet. (Archivbild)

Bild: dpa

Bild: dpa

Der Sohn zweier Promis hat geheiratet: David Schumacher teilt auf Instagram mehrere Bilder von der Zeremonie. Auch sein Vater plant derzeit eine Hochzeit.

DPA

28.02.2026, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • David Schumacher, Sohn von Ralf und Cora Schumacher, hat in Salzburg die ungarische Rennfahrerin Vivien Keszthelyi geheiratet und teilte Hochzeitsbilder auf Instagram.
  • Vater Ralf Schumacher gratulierte öffentlich zur Hochzeit, während Mutter Cora laut Medienberichten nicht zur Feier eingeladen war.
  • Zudem kündigte Ralf Schumacher an, bald selbst seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten zu wollen.
Mehr anzeigen

David Schumacher hat geheiratet. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher teilte auf Instagram drei Fotos von sich und seiner Braut Vivien Keszthelyi.

Dazu schrieb der 24-Jährige: «Officially Mr & Mrs.» Auch sein Vater Ralf teilte ein Bild der beiden – offensichtlich – beim Hochzeitskuss und schrieb dazu: «Ein wunderschöner Tag». Die Hochzeit fand laut dem Berater von Ralf Schumacher am Freitag statt. 

Der stolze Papa gratuliert dem Sohn zur Hochzeit. 
Der stolze Papa gratuliert dem Sohn zur Hochzeit. 
Instagram

«Wir haben «Ja» gesagt, umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und das bedeutete alles», heisst es weiter in dem Beitrag, den der Rennfahrer David Schumacher heute teilte.

Er fuhr 2022 und 2023 in der Rennsportserie DTM. Auch die Braut Vivien Keszthelyi teilte den Beitrag. Sie ist eine ungarische Rennfahrerin. 

Darauf kamen auch rasch Reaktionen von Promis. Reality-TV-Star Carmen Geiss etwa schrieb: «Liebe David und liebe Vivienne endlich Schumacher, von ganzem Herzen möchten wir, die Geissens, Euch zu diesem wundervollen gemeinsamen Lebensabschnitt gratulieren.» Wie die «Bild» bereits am Freitag berichtet hatte, soll die Hochzeit im österreichischen Salzburg stattgefunden haben. 

Doch bei der Promi-Hochzeit gab es einen Schatten: Mutter Cora war nicht eingeladen, wie «Bild.de» berichtet.

Medienberichten zufolge herrscht zwischen Cora Schumacher und Teilen der Familie Schumacher, insbesondere ihrem Ex-Mann Ralf und Sohn David, seit Längerem ein öffentlich ausgetragener Konflikt.

Auch Ralf Schumacher und Partner Étienne wollen heiraten 

Es steht eine weitere Hochzeit im Hause Schumacher an. Ralf (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) gaben dies am 10. Februar offiziell bekannt, nannten aber keinen Termin. 

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher. Er hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht. Bis 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet – David ist ihr gemeinsamer Sohn.

