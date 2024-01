Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die Reality-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus». RTL+/dpa

Sonja Zietlow muss einen Trauerfall beklagen. Die Moderatorin verliert während ihres Aufenthalts in Australien ihre Stiefmutter. Sie schickt liebe Grüsse aus dem Dschungelcamp nach Deutschland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sonja Zietlow trauert um ihre Stiefmutter, die während der Dreharbeiten in Australien in der Heimat verstorben ist.

Die Moderatorin schickt in der Sendung liebe Grüsse nach Deutschland und dankt der verantwortlichen Intensivstation.

Zietlow hatte vor 15 Jahren schon ihren Vater verloren, als sie für das Dschungelcamp in Australien weilte. Mehr anzeigen

Weit weg von der Heimat muss RTL-Moderatorin Sonja Zietlow einen Schicksalsschlag ertragen – und spricht dies im Dschungelcamp sogar an.

Die 55-Jährige sagte: «Ich möchte einen kleinen Gruss absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank.» Auch ihr Moderationskollege Jan Köppen schliesst sich an: «Liebe Grüsse auch von mir.»

Sie schickten diese Grüsse mit Kusshand und ernster Stimmlage nach Deutschland. Wie «Bild» nun erfahren hat, trauert Zietlow um ihre Stiefmutter Nora Zietlow, die im Alter von 75 Jahren verstorben ist.

Auch ihren Vater hat sie schon verloren

Im Februar soll sie in Bad Godesberg beigesetzt werden, bis dahin wird Sonja Zietlow wieder zurück in Deutschland sein – und nicht mehr 15'000 Kilometer weit weg bei so einer Hiobsbotschaft.

Für die Moderatorin ist es nicht das erste Mal, dass sie einen geliebten Menschen verliert, während sie noch das «Dschungelcamp» dreht. Vor 15 Jahren erfuhr sie kurz nach dem Finale der damaligen Staffel vom Tod ihres Vaters Klaus. Er starb mit 66 Jahren. Allerdings sei sie schon im Wissen nach Australien gereist, dass sie ihren Vater möglicherweise nicht mehr lebend sehen wird.

Sie sagte damals: «Ich weiss schon seit einem Jahr, dass mein Vater an Lungenkrebs erkrankt ist, habe viel Zeit mit ihm verbracht und mich zusammen mit meiner Familie um ihn gekümmert. Bevor ich in den Dschungel gereist bin, habe ich mich von ihm verabschiedet, weil ich damit rechnen musste, dass er stirbt.»

Bisher hat Zietlow den Verlust ihrer Stiefmutter noch nicht kommentiert.

