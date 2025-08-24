«Sopranos»-Darsteller James Gandolfini und Jerry Adler (rechts) in einer Aufnahme von 2007. imago images/Everett Collection

«Sopranos»-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren in New York verstorben. Das gab Adlers Familie bekannt. Er ist demnach am 23. August verstorben. Eine Todesursache wird nicht genannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jerry Adler, bekannt als Herman «Hesh» Rabkin aus «Die Sopranos», ist am 23. August im Alter von 96 Jahren in New York verstorben.

Neben seiner Rolle in «Die Sopranos» wirkte Adler auch in Serien wie «The Good Wife» und Filmen wie «Manhattan Murder Mystery» mit.

Seine Karriere begann am Broadway, doch erst mit über 70 Jahren wurde er durch seine TV-Rollen einem breiten Publikum bekannt.

Filmstar Jerry Adler, der durch seine Rolle als Herman «Hesh» Rabkin in der Erfolgsserie «Die Sopranos» bekannt wurde, ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Der Schauspieler und Regisseur starb am Samstag in seiner Heimatstadt New York, wie seine Familie mitteilte. In der Todesanzeige wurde er als «Denkmal der Stadt New York» gewürdigt, das als echter New Yorker unvergessen bleiben wird.

Bekanntheit erlangte Adler vor allem durch seine Darstellung des jüdischen Consigliere in «Die Sopranos», wo er in allen sechs Staffeln in insgesamt 28 Episoden mitwirkte.

Neben dieser ikonischen Rolle war er auch in den Serien «The Good Wife» und «Rescue Me» zu sehen, die seinen Ruf als vielseitiger Schauspieler festigten.

Karrierebeginn und Erfolge

Adlers Karriere begann am Broadway, wo er als Bühnenmanager bei der Originalproduktion von «My Fair Lady» tätig war. Später trat er in bedeutenden Filmen wie Woody Allens «Manhattan Murder Mystery» und Charlie Kaufmans «Synechdoche, New York» auf. Als Cousin der renommierten Schauspiellehrerin Stella Adler war er tief in der Theaterwelt verwurzelt.

In einem Interview mit «The Hollywood Reporter» im Jahr 2017 reflektierte Adler über seine Karriere im Showgeschäft: «Man verbringt seine gesamte Karriere hinter den Kulissen. Niemand weiss, wer man ist oder wie man heisst. Und dann machst du eine Fernsehsendung und plötzlich bist du eine Berühmtheit und jeder kennt dein Gesicht. Das ist so seltsam.»

Später Ruhm dank «Sopranos»

Jerry Adler erreichte erst im fortgeschrittenen Alter grosse Bekanntheit. Als er in «Die Sopranos» mitwirkte, war er bereits 70 Jahre alt.

Zwischen 1999 und 2007 prägte er die Serie massgeblich und hinterliess einen bleibenden Eindruck in der Welt der Mafiaserien.

