Pop-Star Seven und Ehefrau Zahra haben sich getrennt

Seven mit Ehefrau Zahra Dettwyler-Abdalla bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards 2022 in der Telekom-Hauptstadtrepräsentanz. Imago/Future Image

Ehe-Aus beim Schweizer Soulmusiker Jan «Seven» Dettwyler und seiner Frau Zahra. Der Sänger und seine Gattin haben sich nach fast 20 Jahren Beziehung getrennt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach fast 20 Jahren Beziehung haben sich Musiker Seven und Ehefrau Zahra letzten Sommer getrennt.

Noch vor Kurzem schwärmte Jan «Seven» Dettwyler (45) in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau Zahra Dettwyler-Abdalla.

Jetzt hat sich das Paar getrennt.

Auch nach der Trennung besteht zwischen dem Paar «ein respektvolles und freundschaftliches Verhältnis».

Seven und seine Familie leben in Berlin. Mehr anzeigen

Wie das Management des Musikers mitteilt, haben sich Seven und Zahra bereits letzten Sommer getrennt. «Im Guten», wie vonseiten des Sängers betont wird. Das vermeldet heute die «Schweizer Illustrierte».

«Respektvolles und freundschaftliches Verhältnis»

Auch nach der Trennung bestehe zwischen dem Paar «ein respektvolles und freundschaftliches Verhältnis, und wir leben in direkter Nachbarschaft in Berlin. Wir ziehen unsere Kinder weiterhin gemeinsam auf», lässt der Musiker ausrichten.

Erfolgreich: Soulsänger Seven. ZVG

Mehr wolle man «zum Wohle der Kinder» nicht sagen. Seven bittet über sein Management darum, dass dieser Wunsch respektiert werde.

Das Paar lebt seit drei Jahren in Berlin

Vor fast drei Jahren zogen Seven, Zahra und die zwei gemeinsamen Söhne gemeinsam nach Berlin. «Wir beide haben immer von einem Leben in einer Grossstadt geträumt», sagt er damals in einem Interview.

Den Grosstadttraum wollen Seven und Zahra weiter träumen. Eine Rückkehr in die Schweiz ist offenbar nicht geplant.