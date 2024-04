Spaniens Altkönigin konnte nach vier Tagen im Spital wieder nach Hause. Die 85-Jährige litt an einer Infektion. Manuel Pinilla Cruces/EUROPA PRESS/dpa

Nach vier Tagen im Krankenhaus ist Spaniens Alt-Königin Sofía nun entlassen worden. Sie fühle sich «sehr gut», «phänomenal» und «wie neu», so die 85-Jährige.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Spaniens Alt-Königin Sofía musste wegen einer Harnwegsinfektion ins Spital.

Nach vier Tagen in der Klinik Ruber Internacional in Madrid konnte die 85-Jährige wieder nach Hause. Dabei liess sie die Medien wissen: «Mir geht es phänomenal».

König Felipe besuchte seine Mutter einmal im Spital, allerdings ohne seine Frau Letizia. Mehr anzeigen

Spaniens Alt-Königin Sofía ist nach vier Tagen wieder aus einem Krankenhaus in Madrid entlassen worden. Die 85-Jährige war am Dienstag wegen einer Harnwegsinfektion in die Klinik Ruber Internacional gebracht worden.

Nach ihrer Entlassung sagte sie am Samstag vor dem Krankenhaus wartenden Journalisten, sie fühle sich «sehr gut», «phänomenal» und «wie neu», wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Sie freue sich auf ihr Zuhause.

Sofía hatte noch am Montag gemeinsam mit ihrem Mann, Alt-König Juan Carlos, an einer Beerdigung in Madrid teilgenommen.

König Felipe ohne Letizia auf Besuch

König Felipe besuchte seine Mutter während ihres Aufenthaltes in der Ruber Internacional Klinik in Madrid. Er wurde dabei von den spanischen Medien gesichtet. König Felipe erschien ohne Ehefrau Letizia im Spital.

