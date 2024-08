Spanische Königsfamilie in den Ferien auf Mallorca Beim Stadtbummel am Dienstag in Palma gesehen: Spaniens Königin Letizia mit ihren Töchtern Leonor und Sofía sowie Altkönigin Sophia. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Leonor scheint beim Shoppingstopp vielleicht fündig geworden zu sein. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Am Sonntagabend führt König Felipe VI. im legeren Leinenhemd seine Mama und Altkönigin Sophia von Griechenland zum Restaurant Mia in Palmas Stadtviertel Portitxol. Bild: IMAGO/MPG Spaniens Königsfamilie kehrte wie im letzten Jahr im Lokal in Meeresnähe ein. Bild: IMAGO/MPG Das Restaurant soll auf Reisgerichte und Fischspezialitäten spezialisiert sein. Und: Im Mia sass gleich noch ein berühmter Gast. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Hollywoodschauspielerin Teri Hatcher dinierte ebenfalls dort. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Spanische Königsfamilie in den Ferien auf Mallorca Beim Stadtbummel am Dienstag in Palma gesehen: Spaniens Königin Letizia mit ihren Töchtern Leonor und Sofía sowie Altkönigin Sophia. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Leonor scheint beim Shoppingstopp vielleicht fündig geworden zu sein. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Am Sonntagabend führt König Felipe VI. im legeren Leinenhemd seine Mama und Altkönigin Sophia von Griechenland zum Restaurant Mia in Palmas Stadtviertel Portitxol. Bild: IMAGO/MPG Spaniens Königsfamilie kehrte wie im letzten Jahr im Lokal in Meeresnähe ein. Bild: IMAGO/MPG Das Restaurant soll auf Reisgerichte und Fischspezialitäten spezialisiert sein. Und: Im Mia sass gleich noch ein berühmter Gast. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Hollywoodschauspielerin Teri Hatcher dinierte ebenfalls dort. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Wie in jedem Jahr verbringt die spanische Königsfamilie die Sommerferien gerade auf Mallorca. Bei einem Bummel durch Palma zeigen sich die Royals so entspannt wie sonst selten.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die spanische Königsfamilie macht gerade Ferien auf Mallorca.

Wie in jedem Jahr zeigen sich die Royals dann im legeren Look: Leinenhemd, Sommerkleid und Sandalen stehen in den Ferien an der Tagesordnung.

Am Sonntagabend kehrte die Königsfamilie in einem Restaurant in Meeresnähe ein, wo sie bereits im letzten Jahr speisten.

Dort trafen sie zufälligerweise auf einen Hollywood-Star.

Alle Jahre wieder zieht es nicht nur unzählige Tourist*innen nach Mallorca, sondern auch die spanischen Royals. Die Königsfamilie verbringt traditionell ein paar entspannte Tage auf der Baleareninsel.

In diesem Jahr mit dabei: König Felipe VI. (56), Königin Letizia (51), deren Töchter Leonor (18) und Sofía (17), Altkönigin Sophia (85) sowie deren Schwester Irene von Griechenland (82).

Am Sonntagabend kehrten die Royals im Mia ein, wo sie bereits im letzten Jahr speisten. Das Lokal befindet sich in Meeresnähe in Palmas Stadtviertel Portitxol. Was Letizia und Co. aufgetischt bekommen haben, ist nicht bekannt. Doch das Restaurant soll auf Reisgerichte und Fischspezialitäten spezialisiert sein, wie die «Mallorca Zeitung» schreibt.

Begleitet wurde die spanische Königsfamilie von Sophias Vertrauten Tatiana Radziwill (84) und deren Mann Dr. Jean Henri Fruchaud (87).

Das Mia durfte sich am Sonntagabend nicht nur über royalen Besuch freuen, sondern hatte auch einen prominenten Gast aus Hollywood: Teri Hatcher kehrte mit ihrer Tochter Emerson Tenney ebenfalls im Restaurant ein.

Pinke Sommerkleider und entspannter Stadtbummel

In den Sommerferien zeigen sich Spaniens Royals im Leger-Look. Königin Letizia tauscht dann gerne ihre hohen Pumps und körperbetonte Bleistiftjupes gegen Espadrilles und entspannte Sommerkleider. In diesem Jahr fiel ihre Wahl jedoch auf flache Sandalen, womöglich, weil sie kürzlich eine Fussverletzung erlitt.

Am Dienstag schlenderte Letizia mit ihren beiden Töchtern und der Altkönigin durch Palma. Bei einem Shoppingbummel wirkten die Royals fast wie eine ganz normale Familie.

Trug Spaniens Königin bereits am Sonntagabend ein Kleid mit pinken Blumen, fiel ihre Wahl beim Schlendern durch die Stadt erneut auf Pink.

Die beiden Töchter zeigten sich nicht weniger elegant. Für das Abendessen mit der Familie trug der royale Nachwuchs schicke Roben. Prinzessin Leonor führte ein neues Kleid des Labels Karl Marc John aus. Schwester Sofia bediente sich dagegen im Kleiderschrank von Mama und schlug in einem türkisfarbenen Kleid von Zara auf. Dazu kombinierten beide ihre geliebten Espadrilles.

Während die Schwestern sich von ihrer fürsorglichen Seite zeigten und Irene von Griechenland sowie die Freundin der Altkönigin, Tatiana Radziwill, im Rollstuhl schoben, wurde auch ihr Papa bei einer liebevollen Geste abgelichtet: Der König führte seine Mama zum Restaurant, Sophia hatte sich bei ihm untergehakt.

Royale Pflichten trotz Ferien

Ob die Sommerferien auf der Baleareninsel für die spanischen Royals wirklich so entspannt sind? In den vergangenen Tagen mussten sie immer wieder ihren Pflichten nachkommen.

Nachdem zuerst die Schwestern Leonor und Sofía nach Paris reisten, um die spanischen Athleten bei Olympia anzufeuern, war es kurz danach Letizia, die bei den Spielen mitfieberte. Letztere kam am Samstag zurück nach Mallorca.

Als Nächste soll es Felipe sein, der in Paris anwesend sein wird. Dies ist aber noch nicht bestätigt. Bei der Abschlusszeremonie wird dann womöglich seine Mutter Sophia erwartet.

