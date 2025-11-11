Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der beliebten Serie «Euphoria» sind abgeschlossen, doch hinter den Kulissen brodelt es. Zwischen den Hauptdarstellerinnen Zendaya und Sydney Sweeney soll es zu erheblichen Spannungen gekommen sein.
Ein Insider berichtete der englischen Zeitung «Daily Mail», dass Zendaya es vermeide, neben Sweeney zu stehen. Der Grund für den Konflikt sollen unterschiedliche politische Ansichten sein.
Zendaya, bekannt für ihre kritische Haltung gegenüber dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, steht politisch links und engagiert sich stark in sozialen Fragen wie Rassismus.
Im Gegensatz dazu hat Sydney Sweeney ihre Unterstützung für die Republikanische Partei und Trump öffentlich gemacht. Diese Differenzen scheinen die Beziehung der beiden Schauspielerinnen belastet zu haben.
Politische Einstellung und Jeans-Werbung stehen im Fokus
Ein weiterer Streitpunkt ist eine umstrittene Werbekampagne, an der Sweeney beteiligt war. Der Slogan «Sydney Sweeney Has Great Jeans» von American Eagle sorgte für Aufsehen, da er mit den Worten «jeans» und «genes» spielte und eine Debatte über rassistische Untertöne auslöste.
Sweeney äusserte sich in einem Interview mit «GQ» ausweichend zu der Kritik und betonte stattdessen ihre Vorliebe für Jeans. Trotz der Kontroversen war die Kampagne für American Eagle ein Erfolg. Sweeney erklärte, dass sie die Werbung als harmlos ansah und sich nicht um die Kritik kümmerte. Diese Haltung könnte jedoch die Spannungen mit Zendaya weiter verschärfen.
Quellen aus dem Umfeld der Serie berichten, dass Zendaya möglicherweise Presseauftritte zur neuen Staffel von «Euphoria» meiden könnte. Die Sorge besteht, dass ein gemeinsamer Auftritt mit Sweeney als Unterstützung ihrer politischen Ansichten missverstanden werden könnte.
Die dritte Staffel der Serie soll im nächsten Jahr erscheinen, doch die einst enge Beziehung der beiden Schauspielerinnen scheint nun belastet zu sein.
