«Bauer sucht Frau»-Finale Spargelbauer Friedrich überrascht mit Liebesgeständnis

Carlotta Henggeler

24.12.2025

Happy End für Friedrich und Laura: Beim grossen Finale von «Bauer sucht Frau» zeigt sich das Traumpaar offiziell verliebt – doch nicht bei allen Kandidaten blieb das Herzklopfen bestehen.

Teleschau, Carlotta Henggeler

24.12.2025, 09:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Finale von «Bauer sucht Frau» verkündeten Spargelbauer Friedrich und Lehrerin Laura offiziell ihre Beziehung.
  • Das Paar hatte sich während der Hofwoche kennengelernt und wurde von den anderen Kandidaten und der Öffentlichkeit besonders beobachtet.
  • Mehrere Bauern haben in dieser Staffel ihr Liebesglück gefunden.
Mehr anzeigen

Beim Staffelfinale von «Bauer sucht Frau» kann Moderatorin Inka Bause eine stolze Bilanz vorweisen: Sechs Bauern sind keine Singles mehr.

Bei Christopher und Optikerin Pauline hat es gefunkt, Witwer Johann und Hundefriseurin Katja geben der Liebe eine Chance genauso wie Bauer Bastian und «Gym-Maus» Kerrin. Und sowohl der jüngste Kandidat dieser Staffel (Michi, 22) als auch der älteste (Walter, 74) sind mittlerweile keine Singles mehr. Thomas und Soldatin Michaela waren bei der Finalshow noch zusammen, doch ihre Liebe zerbrach, berichtet die deutsche «Bauernzeitung». Drei Wochen später das Aus: Für Michaela hat’s von den Gefühlen her nicht gereicht.

Ein Bauer hat in dieser Staffel besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen: der gut aussehende Spargelbauer Friedrich. Der sportliche Landwirt brach nicht nur den Rekord an Liebespost, er sorgte auch in den Sozialen Medien für Aufruhr: Manche Zuschauer unterstellten dem 29-Jährigen gar, er wolle gar keine Partnerin finden, sondern nur Werbung für seinen Hof machen.

Liebe oder doch nicht. Chaos pur bei «Bauer, ledig, sucht» – kommt es hier zu einem Skandal?

Liebe oder doch nichtChaos pur bei «Bauer, ledig, sucht» – kommt es hier zu einem Skandal?

Beim grossen Wiedersehen sind auch die anderen Teilnehmer neugierig: «Freust du dich auf deine Laura?», wird Friedrich gefragt. Doch der Landwirt hält sich bedeckt und gibt vor dem Gespräch mit Moderatorin Inka Bause nichts über seinen Beziehungsstatus preis. Auch Lehrerin Laura (26) lässt sich zunächst noch nicht in die Karten schauen. Ihre ehemalige Konkurrentin hofft mittlerweile, dass aus den beiden Singles ein Paar geworden ist.

Bauer Friedrich schwärmt von seiner Laura

Dann stellt Inka Bause Friedrich die entscheidende Frage: «Beziehungsstatus vergeben?» Der Bauer zögert seine Antwort hinaus, gibt dann schliesslich strahlend Auskunft: «Ja, Happy End!» Er und Laura hätten gemeinsam entschieden, dass sie es versuchen wollen. «Da ist ganz, ganz viel Potenzial für die Zukunft», sagt der Bauer. Lehrerin Laura sieht das ebenso: «Ich habe einfach das Gefühl, als wenn ich ihn schon Ewigkeiten kenne», schwärmt sie.

Die Schweiz ungeschminkt. Warum die «Landfrauenküche» auch 2025 funktioniert

Die Schweiz ungeschminktWarum die «Landfrauenküche» auch 2025 funktioniert

Friedrich macht seiner neuen Partnerin ein grosses Kompliment: «Ich mag ihre liebevolle Art! Das Gesamtpaket Laura ist einfach super und es macht mich sehr glücklich», so Friedrich, «ich bin super happy, dass wir jetzt offiziell sagen können: Wir sind ein Paar, das erfüllt mich auch mit Stolz.» Und Laura? Die findet das ganz einfach nur eins: «Süss!»

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr zum Thema

«Bauer, ledig, sucht». Röbi überrascht Gabi mit Champagner und Massage – keine gute Idee

«Bauer, ledig, sucht»Röbi überrascht Gabi mit Champagner und Massage – keine gute Idee

Turbulentes «Bauer, ledig, sucht». Beziehungstest in Kanada, ein Scheitern im Thurgau und ein Wiedersehen mit einem Kultpaar

Turbulentes «Bauer, ledig, sucht»Beziehungstest in Kanada, ein Scheitern im Thurgau und ein Wiedersehen mit einem Kultpaar

blue News besucht Gewinnerin. Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier

blue News besucht GewinnerinDavon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier

