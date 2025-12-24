«Bauer sucht Frau»: Das grosse Finale Der 29-Jährige hat die meiste Liebespost bekommen. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Beim Wiedersehen war auch Hofdame Selina (L.) mit von der Partie. Bild: RTL Doch das Herz des Bauern schlägt für die 26-jährige Laura. Bild: RTL Beide bestätigen Inka Bause: «Ja, wir sind ein Paar!» Bild: RTL Auch bei Pauline und Christopher hat es gefunkt. Bild: RTL Auch Johann und Katja sind ein Paar. Bild: RTL Haben sich auch dank der TV-Sendung gefunden: Bauer und Kerrin. Bild: RTL Bauer Michi und Valentina sind auch verliebt. Bild: RTL Gefunkt hat es auch beim ältesten Teilnehmer der 21. Staffel: Bauer Walter will seine Katharina gar heiraten. Bild: RTL Bei Jungbauer Thomas und seiner Michaela erlosch die Liebe hingegen kurz nach der Finalsendung. Bild: RTL «Bauer sucht Frau»: Das grosse Finale Der 29-Jährige hat die meiste Liebespost bekommen. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Beim Wiedersehen war auch Hofdame Selina (L.) mit von der Partie. Bild: RTL Doch das Herz des Bauern schlägt für die 26-jährige Laura. Bild: RTL Beide bestätigen Inka Bause: «Ja, wir sind ein Paar!» Bild: RTL Auch bei Pauline und Christopher hat es gefunkt. Bild: RTL Auch Johann und Katja sind ein Paar. Bild: RTL Haben sich auch dank der TV-Sendung gefunden: Bauer und Kerrin. Bild: RTL Bauer Michi und Valentina sind auch verliebt. Bild: RTL Gefunkt hat es auch beim ältesten Teilnehmer der 21. Staffel: Bauer Walter will seine Katharina gar heiraten. Bild: RTL Bei Jungbauer Thomas und seiner Michaela erlosch die Liebe hingegen kurz nach der Finalsendung. Bild: RTL

Happy End für Friedrich und Laura: Beim grossen Finale von «Bauer sucht Frau» zeigt sich das Traumpaar offiziell verliebt – doch nicht bei allen Kandidaten blieb das Herzklopfen bestehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Finale von «Bauer sucht Frau» verkündeten Spargelbauer Friedrich und Lehrerin Laura offiziell ihre Beziehung.

Das Paar hatte sich während der Hofwoche kennengelernt und wurde von den anderen Kandidaten und der Öffentlichkeit besonders beobachtet.

Beim Staffelfinale von «Bauer sucht Frau» kann Moderatorin Inka Bause eine stolze Bilanz vorweisen: Sechs Bauern sind keine Singles mehr.

Bei Christopher und Optikerin Pauline hat es gefunkt, Witwer Johann und Hundefriseurin Katja geben der Liebe eine Chance genauso wie Bauer Bastian und «Gym-Maus» Kerrin. Und sowohl der jüngste Kandidat dieser Staffel (Michi, 22) als auch der älteste (Walter, 74) sind mittlerweile keine Singles mehr. Thomas und Soldatin Michaela waren bei der Finalshow noch zusammen, doch ihre Liebe zerbrach, berichtet die deutsche «Bauernzeitung». Drei Wochen später das Aus: Für Michaela hat’s von den Gefühlen her nicht gereicht.

Ein Bauer hat in dieser Staffel besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen: der gut aussehende Spargelbauer Friedrich. Der sportliche Landwirt brach nicht nur den Rekord an Liebespost, er sorgte auch in den Sozialen Medien für Aufruhr: Manche Zuschauer unterstellten dem 29-Jährigen gar, er wolle gar keine Partnerin finden, sondern nur Werbung für seinen Hof machen.

Beim grossen Wiedersehen sind auch die anderen Teilnehmer neugierig: «Freust du dich auf deine Laura?», wird Friedrich gefragt. Doch der Landwirt hält sich bedeckt und gibt vor dem Gespräch mit Moderatorin Inka Bause nichts über seinen Beziehungsstatus preis. Auch Lehrerin Laura (26) lässt sich zunächst noch nicht in die Karten schauen. Ihre ehemalige Konkurrentin hofft mittlerweile, dass aus den beiden Singles ein Paar geworden ist.

Bauer Friedrich schwärmt von seiner Laura

Dann stellt Inka Bause Friedrich die entscheidende Frage: «Beziehungsstatus vergeben?» Der Bauer zögert seine Antwort hinaus, gibt dann schliesslich strahlend Auskunft: «Ja, Happy End!» Er und Laura hätten gemeinsam entschieden, dass sie es versuchen wollen. «Da ist ganz, ganz viel Potenzial für die Zukunft», sagt der Bauer. Lehrerin Laura sieht das ebenso: «Ich habe einfach das Gefühl, als wenn ich ihn schon Ewigkeiten kenne», schwärmt sie.

Friedrich macht seiner neuen Partnerin ein grosses Kompliment: «Ich mag ihre liebevolle Art! Das Gesamtpaket Laura ist einfach super und es macht mich sehr glücklich», so Friedrich, «ich bin super happy, dass wir jetzt offiziell sagen können: Wir sind ein Paar, das erfüllt mich auch mit Stolz.» Und Laura? Die findet das ganz einfach nur eins: «Süss!»

