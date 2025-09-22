Tom Holland hat sich bei den Dreharbeiten von «Spider-Man: Brand New Day» verletzt und muss deshalb eine Drehpause einlegen. Bild: Kay Blake/ZUMA Press Wire/dpa

Tom Holland hat sich bei einem Stunt verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Dreharbeiten zu «Spider-Man: Brand New Day» stehen still, bis sich der Hollywoodstar wieder erholt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Dreharbeiten für den Film «Spider-Man: Brand New Day» sind für mehrere Tage unterbrochen.

Schauspieler Tom Holland ist am Filmset bei einem Stunt gestürzt.

Der 29-Jährige musste danach in ein Londoner Spital gebracht werden. Mehr anzeigen

Wenn Filmstars auf Stuntdoubles verzichten, bringt das ihnen viel Respekt ein. Geht ein Stunt jedoch nach hinten los, kann das Probleme für die jeweilige Produktion bedeuten.

Diese Erfahrung musste nun auch Tom Holland machen, der sich bei den Dreharbeiten zum vierten Teil der «Spider-Man»-Reihe bei einem Stunt verletzt hat – und sogar in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtet, zog sich Holland bei einem Dreh im britischen Watford eine leichte Gehirnerschütterung zu. Nachdem er deswegen im Krankenhaus behandelt worden war, konnte er es wieder verlassen.

Marvel-Abenteuer kommt im Sommer 2026 in die Kinos

Die britische Zeitung «The Guardian» schreibt davon, dass der Hollywoodstar noch am selben Abend bei einer Benefizveranstaltung gesehen worden sei, die er dann aber aus gesundheitlichen Gründen habe verlassen müssen.

Jetzt soll sich der 29-Jährige eine Zeit lang schonen, denn auch eine leichte Gehirnerschütterung kann ernsthafte langfristige Folgen haben.

Die Dreharbeiten an «Spider-Man: Brand New Day» sind derweil pausiert worden. Auf den geplanten Starttermin soll die Pause aber keine Auswirkungen haben. Der Kinostart des Marvel-Abenteuers ist für Sommer 2026 geplant.

Holland verkörpert Spider-Man im Marvel-Universe seit «The First Avenger: Civil War» aus dem Jahr 2016. Der Schauspieler hat in den vergangenen Jahren angedeutet, dass er bei seinem vierten Spider-Man-Solo-Film kreativ stärker involviert sein wird.

