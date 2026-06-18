Prinzessin Kate offenbarte im März 2024 in einer emotionalen Video-Botschaft, dass sie an Krebs erkrankt sei. Bild: sda

Ein Mitarbeiter der Londoner Privatklinik, in der Prinzessin Kate 2024 behandelt wurde, soll versucht haben, ihre Gesundheitsdaten zu Geld zu machen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann nun entlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mitarbeiter von «The London Clinic» soll versucht haben, Prinzessin Kates Krankenakte zu beschaffen und für Geld weiterzugeben.

Die britische Datenschutzbehörde ICO hat ihre Ermittlungen nun abgeschlossen. Der Mann wurde verwarnt, verlor seinen Job und darf nicht mehr im Gesundheitswesen arbeiten.

Die Behörden fanden keine Hinweise auf organisatorische Mängel der Klinik und gehen von einem Einzelfall aus. Mehr anzeigen

Ein Mitarbeiter des Privatspitals «The London Clinic», in der Prinzessin Kate Anfang 2024 während fast zwei Wochen behandelt worden war, soll wenig später versucht haben, ihre vertraulichen Krankenakten zu Geld zu machen (blue News berichtete).

Die britische Datenschutzbehörde ICO wurde damals innerhalb von 72 Stunden über den Vorfall informiert und leitete sofort eine Untersuchung ein.

Laut der britischen «BBC» endete diese nun mit der Entlassung des besagten Mitarbeiters und seinem Ausschluss aus dem Gesundheitswesen.

Charles weilte gleichzeitig mit Kate in der Privatklinik

Die ICO-Verantwortlichen sprechen von einem «klaren Vertrauensbruch» und einer «vorsätzlichen missbräuchlichen Nutzung hochsensibler persönlicher Informationen».

Pikantes Detail: Zum Zeitpunkt von Kates Aufenthalt wurde auch König Charles III. in «The London Clinic» behandelt. Nach einem Eingriff an der Prostata wurde bei ihm eine Krebsform festgestellt, für die er bis heute behandelt wird.

Die Privatklinik versicherte dem Buckingham-Palast, dass die medizinischen Daten des Monarchen nicht betroffen waren.

Im Weiteren betonten die ICO-Behörden, keine Hinweise auf weitergehende organisatorische Mängel gefunden zu haben. Die ausgesprochene Verwarnung sei deshalb eine «angemessene und verhältnismässige Massnahme».

Der zuständige ICO-Direktor Ian Hulme erklärte gegenüber der «BBC»: «Menschen müssen darauf vertrauen können, dass ihre persönlichen Gesundheitsdaten sicher sind und nicht ausgenutzt werden. Wird dieses Vertrauen verletzt, werden wir handeln.»

Kate bricht Schweigen über Krebsdiagnose

Prinzessin Kate war am 16. Januar 2024 für eine geplante Bauchoperation in die Londoner Klinik eingeliefert worden.

Kurz nach ihrem Austritt soll der Mitarbeiter versucht haben, auf ihre vertraulichen Krankenakten zuzugreifen. Der Vorfall wurde umgehend dem Kensington-Palast gemeldet.

Der Fall sorgte damals weltweit für Schlagzeilen. Drei Tage nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden, machte Kate ihre Krebsdiagnose in einer emotionalen Videobotschaft öffentlich.

Mehr Videos aus dem Ressort