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Zusammenbruch nach Geburt der Tochter Sportreporterin Esther Sedlaczek: «Ich dachte, ich muss sterben»

Carlotta Henggeler

20.6.2026

Die TV-Sportmoderatorin Esther Sedlaczek an einem WM-Qualispiel 2026.
Die TV-Sportmoderatorin Esther Sedlaczek an einem WM-Qualispiel 2026.
IMAGO/Chai v.d. Laage

TV-Moderatorin Esther Sedlaczek spricht offen über einen dramatischen Moment nach der Geburt ihres ersten Kindes. In einer nächtlichen Panikattacke steigerte sich die heute 40-Jährige in  Todesangst hinein. Das veränderte ihr Leben nachhaltig.

Teleschau

20.06.2026, 19:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Esther Sedlaczek erlitt nach der Geburt ihres ersten Kindes eine schwere Panikattacke mit Todesangst. Heute führt sie den Zusammenbruch auf eine postpartale Depression zurück.
  • Die Moderatorin setzte sich damals stark unter Druck, Beruf und Familie perfekt zu meistern. Trotz Erfolg war sie oft unzufrieden mit sich selbst und verlor die Freude an ihrer Arbeit.
  • Nach dem Vorfall begann sie eine Therapie und fand mit Sport und Yoga einen Ausgleich. Sie lernte, ihre eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen und besser auf sich zu achten.
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TV-Reporterin Esther Sedlaczek gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der ARD. Auch dieses Jahr steht die 40-Jährige wieder für die Fussball-WM vor der Kamera. Was bislang nicht bekannt war: Vor einigen Jahren erlitt die Moderatorin in Folge einer postpartalen Depression einen körperlichen Zusammenbruch. Ein Warnsignal ihres Körpers, dass sie zum Umdenken brachte.

Wie Ester Sedlaczek im Gespräch mit dem «Spiegel» (Bezahlartikel) berichtet, habe sich der Vorfall vor sechs Jahren ereignet. Nach einer Moderation für Sky sei sie damals nach Hause gefahren und habe sich schlafen gelegt.

In jener Nacht sei sie plötzlich wach geworden und habe über Atemnot und ein Taubheitsgefühl geklagt. «Ich dachte, ich falle gleich um und muss sterben», erinnert sich die Sportmoderatorin gegenüber dem Magazin. Sie sei daraufhin barfuss in den Garten gelaufen – obwohl es regnete. Schliesslich sei die Reporterin mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht worden.

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Die Panikattacke beschäftigte Sedlaczek dem «Spiegel»-Bericht zufolge noch lange. Wochenlang fürchtete sie, die Symptome könnten zurückkehren. Heute ist die ARD-Moderatorin überzeugt, dass hinter dem Zusammenbruch eine postpartale Depression steckte. Sedlaczeks erste Tochter war damals etwa ein Jahr alt.

Eine postpartale Depression kann bis zu einem Jahr nach einer Geburt auftreten. Laut der «Deutschen Depressionshilfe» sind von einer prä- oder postpartalen Depression etwa 10 bis 15 Prozent der Mütter betroffen. Auslöser können unter anderem hormonelle Veränderungen, traumatische Geburten, Stress oder psychische Vorbelastungen sein.

Sedlaczek hatte wegen Erwartungsdruck keine Freude am Job

Die ARD-Reporterin erklärt rückblickend über die Zeit: «Ich wollte auf allen Ebenen alles perfekt machen.» Sowohl im Beruf als auch im Familienalltag. Doch irgendwann habe ihr Körper schliesslich die Reissleine gezogen.

Denn mit ihrem grossen Ehrgeiz übte sie auch einen enormen Druck auf sich selbst aus. Trotz des beruflichen Erfolgs sei sie nie zufrieden mit ihrer Leistung gewesen und habe ständig nach Fehlern gesucht, wie sie berichtet: «Ich bin aus fast jeder Sendung mit dem Gefühl rausgegangen: Das ist nicht gut genug», erzählt sie. «Ich habe mir einen Riesendruck gemacht und hatte keine Freude am Job.»

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Der Zusammenbruch brachte sie schliesslich zum Umdenken. Sedlaczek begann laut eigener Aussage eine Therapie und setzt auf Sport und Yoga, um einen Ausgleich in ihrem Alltag zu schaffen.

Vor allem aber habe sie lernen müssen, ihre eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen. «Ich musste lernen, dass es okay ist, einfach mal etwas für mich selbst zu tun», berichtet die ARD-Reporterin.

Heute ist Sedlaczek Mutter von drei Kindern. Ihre Tochter kam 2019 zur Welt, ihre zwei Söhne 2021 und 2025. Bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA berichtet sie an der Seite von Experte Bastian Schweinsteiger für die ARD.

«Lässer» mit Valentina Maceri

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Valentina Maceri ist als Moderatorin und Journalistin bekannt. Mit ihrer charmanten und schlagfertigen Art begeistert sie Millionen von Zuschauer*innen. Bei «Lässer» spricht die ehemalige Profifussballerin über ihre Karriere und ihr Privatleben.

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