Schauspielerin Zoë Lister wurde mit einem Werbeslogan für Jet2 Holidays zum viralen TikTok-Phänomen. Jetzt spricht sie darüber, wie es ist, plötzlich die Stimme eines ganzen Sommers zu sein.

Der Sound dieses Sommers ist nicht ein Lied, sondern ein TikTok-Sound. Genauer, eine Zeile aus der Werbung des Reiseunternehmens Jet2 Holiday. «Nothing beats a Jet2 Holiday», sagt eine Stimme. «And right now you can save 40 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of four.» Dieser Satz läuft auf TikTok derzeit in Dauerschleife.

Was der Sound in diesem Kontext genau ausdrücken soll, ist schwer zu sagen – doch er passt offenbar perfekt zu Fails, peinlichen Situationen oder Clips vom Astronomer-CEO am Coldplay-Konzert. 1,8 Millionen Videos mit dem Sound sind auf TikTok inzwischen zu finden.

Hinter der Stimme steckt Zoë Lister, eine britische Schauspielerin und Sprecherin. Mit der Zeitung «The Sun» hat Lister nun darüber gesprochen, wie es ist, plötzlich eine virale Stimme zu haben. Mit Jet2-Werbungen habe sie schon 2019 angefangen, erzählt sie. «Ich hätte mir aber in einer Million Jahren nicht vorstellen können, dass das viral gehen würde.»

Anfangs fand sie die TikToks lustig, irgendwann habe sie sich aber Sorgen gemacht, dass die Firma Jet2 Holiday ein Rebranding vornehmen und sie nicht mehr als Sprecherin buchen würde. «Ich wusste nicht, was sie über die viralen Inhalte dachten. Ich habe gehofft, sie haben Sinn für Humor.»

Sie nutzt den Rummel um ihre Stimme auch für sich

Glück für sie: Jet2 blieb bei ihrer Stimme. Lister schaut deswegen mittlerweile gelassener auf die Sache: «Ich geniesse es sehr, weil es einfach albern ist, es ist dumme Freude, und genau das brauchen wir alle», sagte sie. Auch Freund*innen und Familie würden ihr ständig Videos schicken.

Lister weiss inzwischen auch, wie sie den Rummel um ihre Stimme für sich nutzen kann. Sie tritt im Radio auf, performt live mit DJs und arbeitet auf Instagram mit Marken zusammen. Ein eigener Podcast soll bereits in Planung sein. «Es ist zeitlich begrenzt, aber im Moment geniesse ich einfach die Fahrt. Ich habe einen wirklich lustigen Sommer.»

