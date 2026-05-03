Die neue Comedy-Sendung wird von Andrea Fischer Schulthess geführt (2.v.l). Mir dabei in der ersten Sendung: (v.l.n.r) Thelma Buabend, Pattis Basler und Jane Mumford. SRF

Nach anhaltender Kritik lanciert das SRF mit «Fun Fatale» eine neue Comedy-Sendung, die ausschliesslich von Frauen gestaltet wird. Doch das Format hat einen Haken. Die TV-Kritik zur ersten Ausgabe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend wurde die erste Folge der neuen SRF-Comedy-Sendung «Fun Fatale» ausgestrahlt.

Das Konzept: Drei Comediennes stehen während rund fünf Minuten auf der Bühne und zeigen ihr Programm.

In der ersten Folge mit dabei: Patti Basler, Jane Mumford und Thelma Buabeng. Andrea Fischer Schulthess, Theaterleiterin des «Millers» in Zürich, ist Gastgeberin.

Das neue Stand-up-Format wird ausschliesslich von Frauen getragen und gestaltet. Mehr anzeigen

Das SRF geriet in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik. Unter anderem im Jahr 2023, als Dominic Deville nach sieben Jahren seine letzte Sendung der Late-Night-Show «Deville» durchführte und eine Nachfolge gesucht wurde. Für Unmut sorgte vor allem, dass sich unter den drei Kandidaten der möglichen Nachfolge keine einzige Frau befand.

Dabei mangelt es in der Schweiz keineswegs an witzigen und schlagfertigen Comediennes. Namen wie Hazel Brugger, Patti Basler, Lara Stoll, Reena Krishnaraja und viele mehr zeigen das eindrücklich. Entsprechend laut fiel die Kritik aus: Zahlreiche Künstlerinnen und Unterstützerinnen warfen dem SRF mangelnde Diversität vor.

Dennoch fiel die Entscheidung letztlich zugunsten zweier Männer für den Comedy-Sonntagabend im Schweizer Fernsehen: Gabriel Vetter übernahm die «Sendung des Monats», Stefan Büsser «Late Night Switzerland».

Doch rund drei Jahre später hat sich das SRF (endlich!) dazu entschieden, sein Comedy-Angebot zu erweitern. Das neue Stand-up-Format heisst «Fun Fatale» und wird ausschliesslich von Frauen getragen und gestaltet.

In der Sendung geht es darum: Drei Künstlerinnen kriegen rund fünf Minuten Zeit, um ihre Show auf der Bühne zu zeigen. Gastgeberin ist Andrea Fischer Schulthess, Theaterleiterin des «Millers» in Zürich.

Auf der Bühne der ersten Folge stehen die Kabarettistinnen Patti Basler und Jane Mumford sowie die deutsche Comedienne Thelma Buabeng. «Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und sagen, wie sie die Welt sehen und denken», stellt Fischer Schulthess die drei zu Beginn vor.

Der Titel der Sendung «Fun Fatale» lässt unschwer seine Anlehnung an den Begriff «Femme Fatale» erkennen – dieser steht bekanntlich für eine verführerische Frau. Fischer Schulthess erklärt dann: «Es geht hier aber vor allem um Frauen, die der Welt mit ihrem Humor und ihren Widrigkeiten begegnen.»

Jane Mumford macht den Anfang

Der Auftakt gehört Jane Mumford. Die 38-Jährige Zürcherin betritt tanzend die Bühne. «Läck, seid ihr gut drauf. Ich hätte euch im November gebraucht, als ich gezügelt bin», beginnt sie.

Sie spricht dann über die Strapazen des Umziehens und darüber, dass sie dabei ein altes Fotoalbum aus ihrer Gymnasialzeit gefunden habe. «Es gibt nichts uncooleres als ein Kind, das versucht, cool auszusehen», sagt sie und meint damit sich selbst.

Mumford erinnert sich an die Schulzeit und die klare Einteilung in die Coolen und «wir». Also «Loser, Nerds und Hardcore-Christen». Wer dazugehören wollte, ging rauchen, die anderen vertieften sich in Bücher. «Wir haben alles gelesen, was ihr euch vorstellen könnt: J. R. R. Tolkien, J. K. Rowling, Jesus Christus – so viele J's sind schlecht gealtert. Ist das immer so bei Fantasy?»

Cool zu sein, wäre eigentlich einfach gewesen, sagt sie. Man hätte nur rauchen müssen. «Schnaufen wird sexy», meint sie. «Das gleiche Schnaufen, das wir den ganzen Tag machen, aber manchmal gehen wir raus, um zu schnaufen, und stecken ein Stäbchen zwischen die Lippen und sterben 10 Jahre früher. So cool.»

Das Publikum reagiert mit Gelächter und auch vor dem Fernseher gelingt es mühelos, in die Erzählung einzutauchen.

«Danke, weisse Frau, Sie haben mich gerettet»

Nach einer kurzen Zwischenmoderation betritt die 45-jährige deutsche Comedienne Thelma Buabeng die Bühne. Gleich zu Beginn stellt sie eine Frage ins Publikum: «Wer weiss, was Endometriose ist?» Das Feedback folgt prompt: «Wie immer melden sich die weiblich gelesenen Personen – und nicht die Männer. Schämt euch!»

Mit dem Thema Endometriose greift Buabeng eine Erkrankung auf, die viele Frauen und Menschen mit Uterus betrifft. Und weil sie so zermürbend sein könne, bleibe irgendwann oft nur noch der Humor – auch über die teils verzweifelten Versuche, die Schmerzen zu lindern. «Man blutet von innen und aussen», bringt sie es auf den Punkt.

Sie schildert, wie ihr eine Freundin schliesslich eine anthroposophische Frauenärztin empfiehlt. In deren Praxis erwartet sie eine Welt aus Gurkenwasser, Räucherstäbchen, Schlappen, Klangschalen – und Flüsterton. Begrüsst wird sie mit einem enthusiastischen «Afrika!». Die weisse Ärztin berichtet sogleich von ihrer Barfusserfahrung im afrikanischen Sand.

Thelma Buabeng ist eine deutsche Schauspielerin, Comedienne und Fernsehmoderatorin. Soeren Stache/dpa

Auf Buabengs Schmerzen angesprochen, erklärt die Ärztin: «Kolonialismus, Vergewaltigung – alles, was Schwarze Frauen ertragen haben, tragen Sie in ihrem Becken.» Die empfohlene Therapie: Trommelmusik einschalten und den Körper ausschütteln. Mit Tonfall und Mimik macht die Comedienne deutlich, wie absurd sie die Situation empfand.

Genau das macht Buabeng schliesslich auch auf der Bühne. Sie macht damit deutlich: Wer mit Endometriose lebt, probiert irgendwann alles, um die Schmerzen zu lindern. Für Buabeng kommt noch eine weitere Ebene der Absurdität hinzu: Wieder erklärt ihr eine weisse Frau ihre eigene Geschichte. «Danke, weisse Frau, Sie haben mich gerettet», schliesst sie pointiert.

Fischer Schulthess setzt danach in ihrer Zwischenmoderation ein klares Statement: «Sie fragen sich jetzt vielleicht: Muss man sogenannte Frauenthemen wirklich so öffentlich verhandeln? Unsere Antwort ist klar: Frauenthemen gibt es nicht – es sind Menschenthemen.»

Patti Basler und ihre Heidi-Erzählung

Anschliessend kündigt sie «die schärfste Zunge des Landes» an: gemeint ist Patti Basler. Kaum auf der Bühne, setzt die 49-jährige Aargauerin den Ton: «Es ist ein schlimmes Jahr, aber es ist all about the mindset.» Sie erzählt von ihrem Fastenjahr und nutzt den Einstieg, um sich mit spitzer Ironie über religiöse Rituale und moderne Selbstoptimierung lustig zu machen.

Schnell rückt eine Figur ins Zentrum ihrer Erzählung: Heidi. Basler stilisiert die Schweizer Ikone zur Influencerin und reiht sie kurzerhand neben Jesus und Mohammed ein. Alle drei hätten ihre ganz eigenen «kulinarischen Imperative» verbreitet – vom Brotbrechen bis zur Bündner Trockenwurst.

Als die «schärfste Zunge des Landes» wird Patti Basler in der Sendung beschrieben. SRF/Oscar Alessio

In Baslers Version wird Heidi zur überzeichneten Projektionsfläche. Sie wächst im «nahen Osten» – gemeint ist das Bündnerland – auf, wird später nach Frankfurt geschickt, wo sie mit «protestantischer Arbeitsmoral und europäischem Gedankengut» geprägt wird, und kehrt schliesslich als «missionarische Figur» zurück. Selbst Geissenpeter versuche sie zu bekehren. In Baslers humoristischer Lesart eine Figur, die für wenig Bildung und sehr einfache Ansichten steht.

Über diese Heidi-Erzählung verknüpft Basler Religion, Gesellschaft und Politik. Sie zeichnet ein Bild von abgeschotteten «Bubbles», in denen Vorurteile gepflegt und komplexe Zusammenhänge stark vereinfacht werden. Mit bissigen Seitenhieben zielt sie dabei auch auf rechte Kreise – zum Beispiel Andreas Glarner und die SVP – und deren Narrative. Am Schluss rappt sie sogar noch.

Von allem etwas mehr, bitte

Nach drei rund fünfminütigen Auftritten und kurzen Übergängen ist die Sendung nach etwa 20 Minuten bereits vorbei. Das wars. Ohne grosses Tamtam. Und es hat funktioniert: Das Publikum hat gelacht, geklatscht und mitgemacht. Zurück bleibt dennoch ein leicht unbefriedigendes Gefühl. Wurden die Erwartungen an das SRF am Ende vielleicht zu hoch angesetzt?

Aber zuerst zum Positiven: Als kleiner, unterhaltsamer Happen für den Sonntagabend geht das Format durchaus auf. Es bringt eine gewisse Leichtigkeit für den kommenden Wochenstart.

Zudem ist es sehr erfrischend, nur Frauen auf einer Bühne zu haben. Talentierte Frauen, die auf humorvolle Art unter anderem über Themen sprechen, in denen sich viele wiederfinden können, ohne befürchten zu müssen, mit sexistischen Aussagen oder Klischees konfrontiert zu werden.

In der zweiten Ausgabe stehen (v.r.n.l) Slam-Poetin Lara Stoll, «SRF 3 Best Talent Comedy 2022» Reena Krishnaraja sowie die deutsche Kabarettistin Tina Teubner auf der Bühne. SRF

Dennoch: Es bleibt ein Eindruck von Unvollständigkeit. Liegt es am fehlenden Aufwand? Braucht es ein aufwendigeres Bühnenbild oder schlicht mehr Inszenierung? Mehr Zwischenspiele, Licht, Musik?

Tatsächlich stehen die Comediennes auf einer leeren Bühne, ohne Dekor oder visuelle Elemente. Zwar wird gelegentlich Musik eingespielt, hin und wieder wechselt die Lichtfarbe, doch darüber hinaus passiert wenig.

Im Vergleich zu aufwendig produzierten Sendungen wie «Late Night Switzerland» wirkt die Show teilweise so, als wolle man aus Imagegründen eine Comedyshow für Frauen machen, allerdings mit deutlich kleinerem Budget. Als wolle das SRF signalisieren: Liebe Frauen, ihr habt reklamiert, nun habt ihr bekommen, was ihr gefordert habt, und solltet damit zufrieden sein. Aber, liebes SRF, es genügt nicht ganz: Traut euch, Frauen noch mehr Platz zu geben – mit grösseren, längeren und aufwendigeren Formaten.

Die verbleibenden drei Folgen von «Fun Fatale» werden sonntags um 21.40 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt und sind danach auf Play SRF verfügbar.

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