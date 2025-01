SRF zieht «Zivadiliring» sofort den Stecker – Macherinnen überrumpelt

Was für ein Knall in der Medienwelt: SRF wirft den Podcast «Zivadiliring» per sofort raus. Der Rauschmiss des Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic kommt umso überraschender, weil das Erfolgstrio bei seinen Fans super gut ankommt.

07.01.2025