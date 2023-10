SRF-Korrespondenten-Liebespaar berichtet aus Tel Aviv

SRF-Nahostkorrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff Anita Bünter und Jonas Bischoff decken seit Sommer 2021 den Nahen Osten als Korrespondenten für SRF ab. Beide können moderieren, filmen und schneiden. Zudem sprechen sie Arabisch. Bild: SRF/Oscar Alessio Newsjournalistin Anita Bünter … Bild: Instagram … und Korrespondent Jonas Bischoff sind auch privat ein Paar. Bild: Instagram SRF-Nahostkorrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff Anita Bünter und Jonas Bischoff decken seit Sommer 2021 den Nahen Osten als Korrespondenten für SRF ab. Beide können moderieren, filmen und schneiden. Zudem sprechen sie Arabisch. Bild: SRF/Oscar Alessio Newsjournalistin Anita Bünter … Bild: Instagram … und Korrespondent Jonas Bischoff sind auch privat ein Paar. Bild: Instagram

Die ganze Welt blickt auf Israel. Die SRF-Korrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff sind vor Ort und berichten aus Tel Aviv. Sie sind ein Paar und haben sich im Gymnasium kennen und lieben gelernt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die mediale Aufmerksamkeit ist seit Samstag auf Israel gerichtet.

Für das Schweizer Fernsehen berichten die Korrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff aus der israelischen Stadt Tel Aviv.

Die beiden sind nicht nur Arbeitskollegen, sie sind ein Paar. Das schreibt der «Tagesanzeiger» in einem Bericht über das TV-Duo. Mehr anzeigen

Anita Bünter und Jonas Bischoff arbeiten gerade dort, wo die Lage brenzlig ist. Ihre Einschätzungen aus Tel Aviv über die Lage sind in der «Tagesschau» und in «10vor10» zu sehen.

Mal steht Anita Bünter vor der Kamera und Jonas Bischoff filmt, dann wiederum tauschen sie die Rollen.

Bünter und Bischoff decken 16 Länder ab

Das Journalisten-Paar deckt seit Sommer 2021 insgesamt 16 Länder ab – von Ägypten bis Katar. Jonas Bischoff gestand in einem Blogeintrag: «Eine schier unmögliche Aufgabe.»

Ihr Headquarter haben sie sich in Amman eingerichtet, der Hauptstadt des Königreichs Jordaniens.

Von ihrer Terrasse in Amman aus haben die beiden Ostschweizer letztes Wochenende berichtet, als die Hamas die Israel-Attacke lanciert hat.

«Die beiden haben seit dem frühen Samstagmorgen, seit Beginn des Terrorangriffs der Hamas, versucht, nach Israel zu reisen», sagt Stefan Reinhart, Leiter der TV-Auslandskorrespondenten beim Schweizer Fernsehen im «Tagesanzeiger».

Die Einreise nach Israel war beschwerlich. Flüge wurden annulliert, die Landesgrenze zunächst dichtgemacht.

Am Sonntag seien Bünter und Bischoff an der Grenze noch abgewiesen worden.

Die Korrespondenten können entscheiden, ob sie in Krisengebiete wollen

Am Montag klappte die Einreise. Die beiden SRF-Korrespondenten sind in einem Hotel in der israelischen Metropole Tel Aviv untergekommen.

In Absprache mit der SRF-Redaktionsleitung fiel der Entscheid, in Israel einzureisen.

Zwar werden die Korrespondenten für ihre Einsätze in Krisengebieten speziell trainiert, aber: «Das letzte Wort haben die Kolleginnen und Kollegen selbst: Sind sie bereit, in ein Konfliktgebiet zu reisen?», sagt Stefan Reinhart, Chef vom Dienst bei SRF.

An der Kanti kennengelernt

An der Kantonsschule in Sankt Gallen sind sich Anita Bünter und Jonas Bischoff erstmals über den Weg gelaufen. Mit 17 Jahren wurden die beiden ein Paar. Mittlerweile sind sie verheiratet und beide Mitte 30.

Vor zwei Jahren wurde die Korrespondenten-Stelle im Nahen Osten frei. Bünter und Bischoff haben sich gemeinsam beworben – und den Zuschlag erhalten. Beide arbeiteten schon zuvor für das Schweizer Fernsehen.

