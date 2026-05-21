SRF-Kultmoderator Urs Emmenegger stirbt mit 80 Jahren

1991 präsentierte SRF-Moderator Urs Emmenegger in der TV-Sendung «Karussell» neue Frisuren für Männer. Bild: Screenshot SRF

Der frühere «Karussell»-Moderator Urs Emmenegger ist tot. Der TV-Pionier prägte das Schweizer Fernsehen über Jahrzehnte – von der SRF-Vorabendsendung «Karussell» bis zum Aufbau regionaler TV-Sender.

Der ehemalige SRF-Moderator Urs Emmenegger ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichtet das Online-Portal Zueriunterland24.ch.

Bekannt wurde der Sohn der legendären «Blick»-Sexberaterin Marta Emmenegger als Moderator der SRF-Kultsendung «Karussell», die jeweils im Vorabend-Programm ausgestrahlt wurde.

1984 wanderte Emmenegger nach Australien aus

Urs Emmenegger gehörte zum Gründungsteam der Sendung «Karussell» und arbeitete zudem beim SRF als Reporter und Produzent.

1984 wanderte der studierte Historiker nach Australien aus, wo er unter anderem für den TV-Sender «Channel O» tätig war.

Zurück in der Schweiz gründete Urs Emmenegger eine Film- und Medienproduktionsfirma und war ab 1992 am Aufbau regionaler TV-Sender wie RTV, Forum Züri und Züri 1 beteiligt.

Seit Ende der 1990er-Jahre produzierte er mit seiner RTV Medien GmbH vor allem Auftragsfilme und Kommunikationsprojekte.

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