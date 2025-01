Gabor backt jetzt Brote bei Coop

Otmar Gemperli (l.) und Gabor Balogh haben sich nach ihrem Abenteuer auf Mallorca getrennt. Sie leben nun wieder in der Schweiz – und sind damit glücklich. SRF

Nach einer herausfordernden Zeit auf Mallorca kehrt SRF-Auswanderer Gabor in die Schweiz zurück und findet in einer Coop-Filiale eine neue berufliche Heimat.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gabor Balogh und Otmar Gemperli gaben ihr Restaurant auf Mallorca auf und kehrten nach intensiver Arbeit und Heimweh in die Schweiz zurück, wo sie sich nun in stabilen Arbeitsverhältnissen wohlfühlen.

Ihre Beziehung zerbrach während der Zeit auf der Insel, doch beide haben neue Partner gefunden und reflektieren positiv über die lehrreichen Erfahrungen.

Beide betonen, dass Mallorca als Ferienziel schön, aber zum dauerhaften Leben ungeeignet sei, und schätzen nun das soziale Umfeld und die Sicherheit in der Schweiz. Mehr anzeigen

Nach einer intensiven Phase auf Mallorca, die von SRF in der Sendung «Auf und davon» begleitet wurde, sind Gabor Balogh und Otmar Gemperli wieder in der Schweiz. Die beiden hatten auf der spanischen Insel ein Restaurant übernommen, doch der Traum vom eigenen Lokal erwies sich als schwieriger als erwartet. Trotz des Erfolgs des Restaurants fühlten sie sich nie wirklich wohl und kehrten schliesslich in ihre alte Heimat zurück.

Gabor, der nun bei Coop Brötchen backt, schätzt die geregelten Arbeitszeiten in der Schweiz. Er beschreibt die Zeit auf Mallorca als anstrengend, da sie fast rund um die Uhr arbeiteten.

Die Rückkehr in die Schweiz brachte ihm die Erkenntnis, dass er hier besser aufgehoben ist. Auch Otmar, der nun bei der Confiserie Bachmann in Luzern arbeitet, hat die Schweiz vermisst und fühlt sich hier zu Hause.

Froh, in einem stabilen Umfeld zu sein

Die Beziehung der beiden hat die Herausforderungen auf Mallorca nicht überstanden. Sie sind kein Paar mehr, haben jedoch beide neue Partner gefunden. Otmar hat sogar geheiratet. Trotz der Trennung gibt es kein böses Blut zwischen ihnen. Beide blicken auf die Zeit auf Mallorca als lehrreiche Erfahrung zurück, die ihnen geholfen hat, ihre Prioritäten neu zu ordnen.

Otmar reflektiert über seine Zeit auf der Insel und stellt fest, dass ihm seine Familie und sein soziales Umfeld gefehlt haben. Er beschreibt Mallorca als einen schönen Ort für Ferien, aber nicht zum Leben. Diese Erkenntnis hat ihm geholfen, seinen Platz in der Schweiz zu schätzen. Gabor teilt diese Ansicht und ist froh, wieder in einem Umfeld zu sein, das ihm Stabilität bietet.

Gabor und Otmar haben ihren Weg nun in der Schweiz wieder gefunden – Mallorca habe ihnen gezeigt, was ihre Wünsche und Bedürfnisse sind. Statt im Ausland haben sie ihr Glück in der Heimat entdeckt.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

