Michael Weinmann und seine Frau Martina sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Es sei eine gesunde und schnelle Geburt gewesen, sagt der 43-jährige SRF-Moderator.

Am 2. Mai erblickte Jonas das Licht der Welt, wie der 43-jährige Moderator gegenüber der «Glückpost» bestätigt hat.

«Es war eine gesunde, schnelle Geburt», so Weinmann. Mehr anzeigen

SRF-Moderator Michael Weinmann und seine Frau Martina sind zum zweiten Mal Eltern eines Sohnes geworden. Am 2. Mai erblickte Jonas das Licht der Welt.

Dies bestätigte der 43-jährige Moderator der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» gegenüber der «Glückspost». «Es war eine gesunde, schnelle Geburt.»

Jonas älterer Bruder, der zweijährige Luca, sei schon sehr herzig im Umgang mit dem neuen Familienmitglied. «Er nannte ihn lange Brüeder. Nun weiss er, dass das Baby Jonas heisst und will sofort helfen, wenn es weint.»

Michael Weinmann: «Das geht natürlich an die Substanz»

Während Luca ein «Anfängerbaby» gewesen sei, so Weinmann weiter, würde Jonas etwas mehr weinen und schreien, besonders abends plagen den Kleinen noch Krämpfe.

«Das geht natürlich an die Substanz. Meine Frau und ich versuchen, uns abzuwechseln, aber sie kann ihn naturbedingt besser beruhigen», gewährt der SRF-Moderator in der «Glückspost» einen Einblick ins Familienleben.

Michael Weinmann sagt, er übernehme dafür oft das Zu-Bett-Bringen von Luca. Damit sich nicht alles um den Neuankömmling in der Familie dreht, unternehme er ganz bewusst mehr mit seinem älteren Sohn.

Das Ritual von Michael Weinmann und Sohn Luca

Weinmann arbeitet seit 15 Jahren beim Schweizer Fernsehen SRF. Den Zuschauer*innen bekannt geworden ist er als Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell».

Seit dem Jahr 2020 ist er zudem als Formel-1-Kommentator tätig. Weinmann hat ein 80-Prozent-Pensum inne und montags jeweils frei. «Das Gute ist, dass ich einen Job habe, der mir gefühlt mehr als 20 Prozent Freizeit gibt.»

An den Tagen, an denen Michael Weinmann «Schweiz aktuell» moderiert, beginnt sein Arbeitstag um 11 Uhr. So bleibt auch unter der Woche Zeit, um gemeinsam mit der Familie zu frühstücken und Luca in die Kita zu bringen. «Das ist unser Ritual.»

An freien Tagen sind Vater und Sohn oft mit dem Velo und dem Laufrad in der Region Bülach unterwegs. «Das ist der Ort, an dem ich schon immer sein wollte, es aber zuvor nicht wusste», sagt der gebürtige Stadtzürcher in der «Glückspost» – ganz in der Nähe vom Flughafen Zürich, um die Flieger zu beobachten.

«Lucas erstes Wort war Tata, was ganz klar für Flugzeug stand. Er kennt auch alle Airlines.» Michael Weinmann selbst hat ebenfalls durch seinen Vater, der bei der Luftfahrt in der Flugsicherheit gearbeitet hat, die Faszination für die Aviatik mitbekommen.

