SRF-Sportexperte Olivier Borer ist mit seinem Mann zum zweiten Mal Papi geworden. Borer teilte die herzige Babynews auf Instagram mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Süsse News von SRF-Sportexperte Olivier Borer: Der TV-Mann und sein Mann sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Der Bube hört auf den Namen Enea Can. Sein älterer Bruder heisst Naël und kam Ende 2022 auf die Welt.

Somit ist Familie Borer zu viert. «Mit deinem grossen Bruder verwirklicht sich unser grösster Lebenstraum», schreibt Oliver Borer auf Insta. Mehr anzeigen

Süsse Babynews aus dem Leutschenbach: SRF-Sportmoderator Olivier Borer ist mit seinem Mann zum zweiten Mal Papi geworden.

Die Nachricht teilte der 43-Jährige am Dienstag auf Instagram. Dazu schreibt er: «Du hast unsere Herzen im Sturm erobert. Wir sind so glücklich und dankbar! Wir versprechen dir, du munziges und doch so grosses Wunder namens Leben, dir stets zur Seite zu stehen. Bedingungslos. Mit dir sind wir komplett. Mit dir und deinem grossen Bruder verwirklicht sich unser grösster Lebenstraum.»

Zweites Kind war grosser Wunsch

Am 11. November 2022 wurden Olivier Borer und sein Mann zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn kam per Leihmutterschaft in den USA auf die Welt.

Damals sagt der SRF-Sportmoderator im Gespräch mit blue News, dass seine Idealvorstellung zwei Kinder wären:

«Ja, das ist ein Traum von mir. Aber ich weiss nicht, ob ich den gleichen Weg, den wir für Naël gegangen sind, nochmals schaffen werde. Und irgendwann finde ich, ist es auch altersmässig zu spät.»

Olivier Borers Wunsch nach einem zweiten Kind ging nun in Erfüllung.

