«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

Hunderte Babys aus Sri Lanka wurden bis in die 90er-Jahre illegal in die Schweiz gebracht. Der Bund hilft den Adoptierten jetzt bei der Suche nach ihren Wurzeln. Gibt es erste Erfolge? Das weiss Sarah Ramani Ineichen vom Verein «Back to the Roots».

04.05.2023