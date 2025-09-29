  1. Privatkunden
Ruby Sienna SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard ist Mutter geworden

Carlotta Henggeler

29.9.2025

Die ehemalige SRF-Redaktorin Jennifer Bosshard und ihr Mann sind Eltern geworden. Die Babynews verkündete die Baslerin auf Instagram. 

Carlotta Henggeler

29.09.2025, 13:09

29.09.2025, 13:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard und ihr Mann sind Eltern geworden.
  • Es ist das erste Kind für die Basler TV-Moderatorin und Partner Pascal Schürpf.
Mehr anzeigen

SRF-Redaktorin Jennifer Bosshard (32), ehemalige «Gesichter&Geschichten»-Moderatorin und ihr Mann, der ehemalige Fussballprofi Pascal Schürpf (36) sind Eltern geworden. Bosshard postete erste Fotos von Baby Ruby Sienna auf Instagram und schrieb dazu: «Unsere ganze Welt».

Jennifer Bosshard arbeitet bis Sommer 2025 für das SRF-Peoplemagazin «Gesichter&Geschichten», das wegen Sparmassnahmen eingestellt wurde.

Bosshards Mann, Pascal Schürpf ist als begnadeter Offensivspieler und prägende Identifikationsfigur des FC Luzerns bekannt, bei dem er sechs Jahre lang spielte. Durch seine Einsatzbereitschaft und seine Torgefährlichkeit wurde er in der Zentralschweiz schnell zum Liebling der Fans. Seit Juli 2025 ist er als Sportexperte bei blue Sport tätig. 

Mehr Videos aus dem Ressort

So emotional verabschiedet sich Jennifer Bosshard bei «G&G»

So emotional verabschiedet sich Jennifer Bosshard bei «G&G»

Das SRF-Magazin «G&G» endet nach über 20 Jahren. Moderatorin Jennifer Bosshard verabschiedete sich emotional in einer der letzten Sendungen, die sie alleine durchführt.

27.06.2025

