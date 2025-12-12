Remo Blunschi gewann das Publikum mit seiner offenen Art, seinem Humor und seiner Lebensfreude für sich. Screenshot SRF «Üsi Badi»

Remo Blunschi begeisterte mit seiner Lebensfreude und Ehrlichkeit ein Millionenpublikum. Nun ist der beliebte Aargauer im Alter von 58 Jahren verstorben.

Remo Blunschi, der durch die SRF-Sendungen «Üsi Badi», «Üse Zoo» und «Üse Buurehof» bekannt wurde, ist im Alter von 58 Jahren verstorben.

Der Aargauer begeisterte das Publikum mit seiner offenen Art, seinem Humor und seiner Lebensfreude.

Seine Familie nimmt in einer Todesanzeige Abschied von einem erfüllten Leben, das «friedlich und still» zu Ende ging. Mehr anzeigen

Remo Blunschi, bekannt aus den SRF-Sendungen «Üsi Badi», «Üse Zoo» und «Üse Buurehof», ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das bestätigte SRF auf Anfrage von «Blick».

Blunschi wurde 2010 mit «Üsi Badi» einem breiten Publikum bekannt und avancierte mit seiner offenen, humorvollen Art und seiner Lebensfreude rasch zum Publikumsliebling. In den SRF-Dokumentationen wurden Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bei ihrer Arbeit in neuen Umgebungen begleitet – Blunschi stach dabei besonders hervor.

Laut der Todesanzeige seiner Familie sei sein «erfülltes Leben friedlich und still» zu Ende gegangen. Der Aargauer lebte zuletzt in Wettingen und arbeitete als Monteur bei der Stiftung Arwo. In seiner Freizeit war er oft mit seinem Vater auf der Harley unterwegs, spielte Fussball und Tennis.

SRF zeigte 2018 ein Best-of-Special mit Blunschi und anderen Teilnehmenden, bei dem er nochmals Einblicke in seine Erlebnisse gab. Auch nach den Dreharbeiten pflegte er den Kontakt zu seinen Mitwirkenden.