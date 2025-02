Die SRF-Serie «Die Beschatter» geht am Sonntag in die zweite Staffel: Esther Gemsch als Doro Iselin, Dardan Sadik als Milan Giokaj, Roeland Wiesnekker als Leo Brand, Martin Rapold als Roger Hasenfratz, Meryl Marty als Agotha Bayani, Meryl Marty als Agotha Bayani sind auch diesmal dabei. Bild:d SRF/Pascal Mora

Die SRF-Krimiserie «Die Beschatter» geht am Sonntagabend in die zweite Staffel. Entscheidend für ihren Erfolg waren die vielen sympathischen Figuren. Trotzdem wird es keine dritte Staffel geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SRF-Serie «Der Beschatter» um Leo Brand und seine Detektivinnen und Detektive geht am kommenden Sonntag in die zweite Staffel.

Laut SRF sollen Brand und sein Team in den sechs Folgen wieder zur Höchstform auflaufen.

Trotzdem soll künftig in Basel nicht weiter beschattet werden. «Wir gehen davon aus, dass die Serie hier endet und es keine dritte Staffel geben wird», schreibt das SRF auf Anfrage von blue News. Mehr anzeigen

Am kommenden Sonntag, 23. Februar, 20.10 Uhr, ist es so weit: Das Schweizer Fernsehen SRF zeigt die erste Folge der zweiten Staffel der Krimiserie «Die Beschatter».

In der zweiten Staffel muss sich das Team um Detektiv und Ex-Polizist Leo Brand, gespielt von Roeland Wiesnekker, vielen neuen Fällen stellen.

Es werden gefälschte Gemälde in Mafiavillen ausgetauscht, es wird Poker gegen Milliardäre gespielt und es wird ein Mord in einem Altersheim für Akademiker*innen gelöst.

Währenddessen kommen die Detektiv*innen zudem dem Dornröschen-Killer (bekannt aus der ersten Staffel) immer näher und werden mit schrecklichen Geheimnissen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Keine dritte Staffel

Laut SRF sollen Leo Brand und sein Team in der zweiten Staffel zur Höchstform auflaufen.

Trotzdem soll künftig in Basel nicht weiter beschattet werden. «Die Geschichte rund um den Dornröschen-Mörder ist nun zu Ende erzählt», schreibt SRF auf Anfrage von blue News.

Und lässt dann die Bombe platzen: «Wir gehen davon aus, dass die Serie hier endet und es keine dritte Staffel geben wird.»

Weshalb «Der Beschatter» bereits nach zwei Staffeln wieder abgesetzt wird, will das SRF nicht konkret beantworten. Steht eine weitere Sparrunde an? Oder könnte es an den möglicherweise zu tiefen Zuschauer*innen-Zahlen liegt.

Die Krimiserie «Die Beschatter» war im Oktober 2022 laut «Persönlich», mit einem Marktanteil von 28,4 Prozent und 441'000 Zuschauer*innen gestartet.

Die zweite Folge wollten sich nur noch 321'000 Personen ansehen, womit sich auch der Markanteil reduzierte – auf 23,5 Prozent. Die dritte Folge vom 1. November verfolgten 291'000 Personen, was einem Marktanteil von 20,7 Prozent entsprach.

