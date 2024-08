SRF-Star Viola Tami ist Wakesurf-Schweizermeisterin

SRF-Star Viola Tami hat bei der Wakeboard-Schweizermeisterschaft am Wochenende Gold gewonnen. Die «Ding Dong»-Moderatorin hat dabei Freudentränen vergossen.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viola Tami gewinnt bei den Schweizer Meisterschaften im Wakesurfen in der Kategorie Skim Style und zeigt sich emotional bewegt.

Sie beschreibt den Sieg als den schönsten Titel ihres Lebens und betont, dass es das erste Mal war, dass sie sich bewusst ein Ziel gesetzt hat.

Tami trainiert dreimal pro Woche Wakesurfen. Die SRF-Moderatorin ist zudem begeisterte Fallschirmspringerin. Mehr anzeigen

Viola Tami ist im Sport-Hoch: Die «Ding Dong»-Moderatorin hat am Wochenende bei der Wakesurf-Schweizermeisterschaft in Lachen SZ in der Kategorie Skim Style Gold geholt.

Ein emotional grosser Moment für die 43-jährige SRF-Moderatorin, die beim Sieg ein paar Freudentränen vergoss, wie sie «Blick.ch» verriet: «Dies ist für mich persönlich etwas ganz Grosses und der schönste Titel, den ich mir wünschen konnte.»

Es sei das erste Mal in ihrem Leben gewesen, dass sie sich bewusst ein Ziel gesetzt habe: «Ich wollte mir beweisen, dass es möglich ist.»

«Endlich hat die Schweiz nach Federer wieder einen Superstar»

Die Freude über Tamis ersten Platz bei der Schweizer Wakesurf-Meisterschaft ist gross. Freunde und Fans gratulieren der Zürcherin auf Instagram.

Grosse Freude: Viola Tami gewinnt Wakesurf Schweizermeisterschaft am Wochenende. Instagram

Sänger Vincent Gross gratuliert zum Sieg. Und User christian18961 schreibt gar: «Endlich hat die Schweiz nach Roger Federer wieder einen Superstar🙌👏❤»

Dreimal pro Woche auf dem Board

Viola Tami hat für ihren Traum hart trainiert. Dreimal die Woche steht sie auf dem Zürichsee auf dem Board.

Doch Wakesurfen ist nicht die einzige Sportart, die es dem SRF-Star angetan hat.

Viola Tami ist zudem begeisterte Fallschirmspringerin, die im Para Centro nahe Locarno ihre Sprünge absolviert.

Mehr Videos aus dem Ressort