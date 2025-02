SRF stellt «G&G» ein – Kommunikation wirft Fragen auf

Die SRF-Promi-Sendung «Gesichter & Geschichten» wird gestrichen. SRF/Oscar Alessio

Nächster Sparhammer am Leutschenbach. Die Promi-Sendung «Gesichter & Geschichten» fällt künftig aus dem Programm. 20 Angestellte verlieren ihren Job.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SRF setzt zu einem weiteren Sparhammer an.

Die bekannte Promi-Sendung «Gesichter & Geschichten» wird gestrichen.

20 Personen verlieren ihren Job. Mehr anzeigen

Knall am Leutschenbach: Die bekannte Promi-Sendung «Gesichter & Geschichten», früher bekannt unter dem Namen «Glanz & Gloria» wird gestrichen. Das teilt SRF mit.

Der Entscheid wird in diesen Minuten an die betroffenen Mitarbeiter kommuniziert. Rund 20 Stellen werden abgebaut, heisst es bei SRF.

«Dieser Schritt ist der Geschäftsleitung von SRF nicht leichtgefallen», sagt Nathalie Wappler, Direktorin von SRF, in einer internen Mitteilung. «Das Team von ‹G&G› hat in den letzten 20 Jahren mit viel Herzblut Menschen und ihre Geschichten in den Fokus gerückt. Dass die tägliche Sendung nun aus dem Programm verschwindet, bedaure ich sehr. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation und des veränderten Nutzungsverhaltens beim Publikum mussten wir diesen Entscheid jedoch fällen.»

Entscheid zur Reduktion fiel bereits früher

Pikant sind die Hintergründe der Einstellung, die blue News von mehreren unabhängigen Quellen erfahren hat: Bereits vor einiger Zeit wurden die Mitarbeiter*innen von «Gesichter & Geschichten» darüber informiert, dass der Sendeumfang reduziert wird.

So werde das Gesellschaftsmagazin im Jahr 2025 erstmals eine längere Sommerpause einlegen, hiess es zu einem früheren Zeitpunkt in einer internen Kommunikation. «Wir mussten deswegen unter dem Jahr mehr arbeiten, um Inhalte vorproduzieren zu können», sagt ein Redaktionsmitglied gegenüber blue News. «Von einer Einstellung war jedoch nie die Rede. Wir sind alle geschockt und am Boden zerstört.»

Auch ein zweites Redaktionsmitglied sagt, man habe intern lediglich von einer Sommerpause gesprochen. «Wir haben nachgefragt, ob die Sendung nach der Pause im Herbst weitergeführt werde. Das wurde uns von den Verantwortlichen bestätigt.» Die Betroffenen sind konsterniert. «Zuerst spricht man von einer Sommerpause – und jetzt das. Das tut schon weh.»

Welche 20 Personen von der Entlassung betroffen seien, wisse man intern noch nicht, sagt das Redaktionsmitglied. «Wir sind aber tief betroffen und brauchen wohl noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten.» Die Redaktion selbst sei erst heute Morgen informiert worden.

Betroffene Personen wissen noch von nichts

SRF sagt auf Anfrage von blue News, es habe verschiedene Szenarien zur Stabilisierung des Stellen- und Finanzrahmens gegeben. Der Entscheid, «G&G» per Sommer 2025 einzustellen, sei erst Ende Jahr gefällt worden. «SRF muss in den nächsten Monaten weiter sparen und Stellen abbauen, weil die finanzielle Lage angespannt ist. Gleichzeitig wird das Programm stärker an die Bedürfnisse des Publikums angepasst», so die Medienstelle.

Welche Personen konkret ihre Stellen verlieren, ist noch nicht bekannt. «Die Redaktion und die in der Produktion betroffenen Teams wurden heute Morgen über den Verzicht auf die Sendung informiert. Im Detail wird der Stellenabbau bis Ende April 2025 ausgearbeitet.»

Schon Anfang Januar zog SRF beim Projekt «Zivadiliring» den Stecker. Der Podcast gehört zu den erfolgreichsten des Landes und wurde von SRF produziert.

Im Dezember wurde bekannt, dass SRF beliebte Formate künftig auslagern will. Auch weitere Sendungen stehen demnach auf dem Prüfstand.

+++ Update folgt +++