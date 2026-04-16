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Philosoph kehrt Sender den Rücken SRF verliert «Sternstunde»-Moderator Yves Bossart

Carlotta Henggeler

16.4.2026

Kehrt SRF den Rücken: Yves Bossart. Ein Bild aus der «Sternstunde Philosophie» 2021. 
Kehrt SRF den Rücken: Yves Bossart. Ein Bild aus der «Sternstunde Philosophie» 2021. 
SRF/Oscar Alessio

Er gilt als Philosophie-Rockstar am Leutschenbach, aber jetzt geht er. Der «Sternstunde-Philosophie»-Host will sich künftig stärker auf seine Arbeit als freischaffender Philosoph und Gymnasiallehrer konzentrieren – bleibt aber noch bis Sommer 2026 auf Sendung.

Carlotta Henggeler

16.04.2026, 12:06

16.04.2026, 12:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Yves Bossart verlässt SRF und gibt die Moderation der «Sternstunde Philosophie» ab, bleibt jedoch noch bis Sommer 2026 auf Sendung. Seine letzte Ausgabe ist voraussichtlich am 21. Juni 2026 zu sehen.
  • • Künftig will er sich stärker auf seine Arbeit als freischaffender Philosoph, Autor und Moderator konzentrieren, parallel zu seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer im Kanton Zürich.
  • • Bossart zeigt sich dankbar für seine Zeit bei SRF und spricht von einem neuen Kapitel mit Ungewissheiten; die Nachfolge für seine Position wird bereits gesucht.
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Yves Bossart verlässt SRF und richtet seinen Fokus neu aus. Künftig will der «Sternstunde Philosophie»-Moderator seine Arbeit als freischaffender Philosoph, Autor und Moderator ausbauen – parallel zu seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer im Kanton Zürich.

Yves Bossart: «Der Entscheid fällt mir nicht leicht. Ich bin überaus dankbar für die Zeit bei SRF. Ich durfte der Philosophie ein Gesicht geben und sie zu den Menschen bringen – im Fernsehen, Radio und online. Und ich durfte unzählige inspirierende Menschen kennenlernen, im Gespräch vor der Kamera, aber auch innerhalb von SRF in den jeweiligen Teams. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Mit einigen Ungewissheiten. Aber die gehören zum Leben dazu.»

Ende einer Ära. SRF-«Meteo»-Kultfigur geht nach 22 Jahren

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Die Nachfolgeplanung ist bereits angelaufen; die Stelle wird in den nächsten Tagen SRF-intern und extern ausgeschrieben.

Yves Bossart ist bis Sommer 2026 für SRF tätig. Seine letzte «Sternstunde Philosophie» moderiert er voraussichtlich am 21. Juni 2026. 

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