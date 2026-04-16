Philosoph kehrt Sender den RückenSRF verliert «Sternstunde»-Moderator Yves Bossart
Carlotta Henggeler
16.4.2026
Er gilt als Philosophie-Rockstar am Leutschenbach, aber jetzt geht er. Der «Sternstunde-Philosophie»-Host will sich künftig stärker auf seine Arbeit als freischaffender Philosoph und Gymnasiallehrer konzentrieren – bleibt aber noch bis Sommer 2026 auf Sendung.
Yves Bossart verlässt SRF und richtet seinen Fokus neu aus. Künftig will der «Sternstunde Philosophie»-Moderator seine Arbeit als freischaffender Philosoph, Autor und Moderator ausbauen – parallel zu seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer im Kanton Zürich.
Yves Bossart: «Der Entscheid fällt mir nicht leicht. Ich bin überaus dankbar für die Zeit bei SRF. Ich durfte der Philosophie ein Gesicht geben und sie zu den Menschen bringen – im Fernsehen, Radio und online. Und ich durfte unzählige inspirierende Menschen kennenlernen, im Gespräch vor der Kamera, aber auch innerhalb von SRF in den jeweiligen Teams. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Mit einigen Ungewissheiten. Aber die gehören zum Leben dazu.»