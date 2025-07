SRF zügelt «Rundschau» nach Sommerferien in neues Studio Die «Rundschau» zeigt sich ab dem 20. August in neuem Studio-Look. Inhaltlich bleibt die SRF-Sendung aber beim Bewährten. 10.07.2025

Die «Rundschau» zeigt sich ab dem 20. August in neuem Studio-Look. Inhaltlich bleibt die SRF-Sendung aber beim Bewährten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SRF-Sendung «Rundschau» kehrt am 20. August mit neuem Studio-Look zurück.

Die Produktion zieht ins SRF-News- und Sportcenter. Das Studio ändert sich, der «heisse Stuhl» kehrt aber nicht zurück.

SRF will durch den Umzug Kosten sparen. Mehr anzeigen

Die SRF-Sendung «Rundschau» kehrt am 20. August aus der Sommerpause zurück – und das in frischem Look.

Moderator Gion-Duri Vincenz gab am Mittwoch auf Instagram erste Einblicke in das neue Studio. «Wir nutzen die Sommerpause, um an unserem Auftritt zu feilen», schrieb er zum kurzen Video, das ihn in der modernisierten Kulisse zeigt.

Zum Auftakt wird Vincenz allerdings nicht selbst vor der Kamera stehen: Die erste Sendung nach der Pause moderiert Franziska Ramser. Vincenz bleibt aber Teil des Moderationsteams.

Zum Vergleich: So sieht das «Rundschau»-Studio vor dem Umzug aus. Bild:s SRF

Hinter dem neuen Auftritt steckt kein Neubau, sondern ein Umzug: Die Produktion der «Rundschau» verlegt ihren Standort ins News- und Sportcenter (NSC) von SRF in Zürich.

Einen klassischen Studioumbau gibt es nicht, wie SRF auf Anfrage klarstellt. Stattdessen nutzt die Redaktion künftig die Infrastruktur, in der auch «Tagesschau», «10 vor 10» oder «Eco Talk» entstehen.

SRF spart mit «Rundschau»-Umzug Kosten

Für das TV-Publikum ändert sich vor allem das Erscheinungsbild: Neu kommen LED-Wände und ein beleuchteter Hintergrund zum Einsatz. Der typische blaue Farbton bleibt erhalten. Laut Instagram-Video bleibt auch die Titelmelodie.

Inhaltlich bleibt die «Rundschau» ihrer Linie treu. Zwar ist ein Revival des einst legendären «heissen Stuhls» nicht geplant. Doch vertiefte Studiogespräche bleiben, wie die Medienstelle von SRF betont. Sie werden entweder im neuen Studio geführt, oder aber im Bundeshausstudio, etwa bei Spezialsendungen während der Sessionen.

Auch finanziell bringt der Umzug Vorteile: «Durch den Umzug entstehen keine Mehrkosten – im Gegenteil», sagt SRF-Sprecher Florian Ott. Weil die Sendung künftig teilautomatisiert produziert wird, braucht es weniger Personal. Das spart Geld, das SRF gezielt in Recherche und Inhalte investieren will – gerade in finanziell schwierigen Zeiten.

Mehr Videos aus dem Ressort