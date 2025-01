Chiara Ferragni verletzt sich im Skiurlaub in St. Moritz

Chiara Ferragni hat sich am letzten Tag des Jahres 2024 einen Bruch zugezogen. Die Italienerin war in St. Moritz in den Ferien. Alberto Pezzali/AP/dpa

Die italienische Unternehmerin Chiara Ferragni hat sich in St. Moritz am letzten Tag des Jahres den kleinen Zeh gebrochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chiara Ferragni hat sich am Silvestertag in St. Moritz den kleinen Zeh am rechten Fuss gebrochen, wie sie in ihrer Instagram-Story mitteilte.

Trotz geplanter Aktivitäten und einer Skitour muss sie ihren Aufenthalt im Badrutt's Palace Hotel nun mit der Verletzung verbringen.

Die Unternehmerin verbringt regelmässig Zeit in der Region und geniesst dort Winteraktivitäten, diesmal begleitet von ihren Kindern und ihrer Hündin. Mehr anzeigen

Chiara Ferragni, die bekannte italienische Unternehmerin, hat sich am letzten Tag des Jahres in St. Moritz eine Verletzung zugezogen. Ihr kleiner Zeh am rechten Fuss ist gebrochen, wie sie in ihrer Instagram-Story mitteilte. Trotz zahlreicher geplanter Aktivitäten in den kommenden Tagen muss sie nun mit dieser Einschränkung umgehen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 37-Jährige von ihrem Missgeschick, ohne jedoch Details darüber preiszugeben, wie es zu der Verletzung kam oder ob sie ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hat. Sie zeigte ihren verletzten Fuss in die Kamera und kommentierte humorvoll die unglückliche Situation.

Regelmässiger Besuch in St. Moritz

Ferragni verbringt bereits zum wiederholten Mal in dieser Wintersaison Zeit in St. Moritz. Begleitet wird sie von ihrer Hündin Paloma und ihren Kindern Leone und Vittoria. Während ihres Aufenthalts logiert sie im renommierten Badrutt's Palace Hotel, das für seinen erstklassigen Service und den beeindruckenden Blick auf den St. Moritzersee bekannt ist.

Bei einem früheren Besuch in der Region speiste Ferragni im 4-Sterne-Hotel Bellavista in Silvaplana und genoss dort ein Hirsch-Carpaccio. Während sie bei ihrem letzten Aufenthalt Spaziergänge unternahm, hatte sie dieses Mal eine Skitour geplant. Die Freude am Neuschnee und an der winterlichen Landschaft wurde jedoch durch die Verletzung getrübt.

