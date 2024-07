Emmanuel Macron begrüsst König Charles III. in Versailles an: Das Staatsbankett für den britischen Royal soll fast eine halbe Million Euro gekostet haben. Bild: IMAGO/i Images

Im Herbst 2023 empfing der französische Präsident Emmanuel Macron König Charles zum Staatsbesuch. Die beiden liessen es sich gut gehen. Allein das Festmahl für die 160 Gäste soll 475'000 Euro gekostet haben.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französische Präsident Emmanuel Macron empfing im September 2023 den britischen König Charles zu einem Staatsbankett.

Wie jetzt bekannt wurde, soll das luxuriöse Dinner im Schloss Versailles zum Defizit im Haushalt des Élysée-Palasts beigetragen haben.

Das Bankett für Charles und die weiteren 160 Gäste soll demnach rund 475'000 Euro gekostet haben. Mehr anzeigen

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische König Charles haben es sich während eines Staatsbanketts im September 2023 gut gehen lassen.

Gemeinsam mit 160 Gästen – darunter «Rolling Stones»-Frontmann Mick Jagger und Schauspieler Hugh Grant – dinierte das prominente Duo im Schloss Versailles, dem einstigen Sitz des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV.

Wer an so einem mondänen Ort tafelt, der will das auch richtig prunkvoll tun: Serviert wurde unter anderem blauer Hummer, Bressehuhn und ein 30 Monate lang gereifter Käse.

Zwei Staatsbankette sind schuld an den roten Zahlen

Nachdem der französische Rechnungshof, der Cour de Comptes, diese Woche seinen jährlichen Bericht über den Haushalt des Präsidialamts veröffentlicht hat, ist jetzt aber auch klar, dass so viel Gutes seinen Preis hat.

Dem Bericht zufolge beläuft sich das Defizit Élysée-Palast auf rund 8,3 Millionen Euro.

Insbesondere zwei Staatsbankette sollen an den tiefroten Zahlen schuld sein – das oben erwähnte Dinner für König Charles und jenes für den indischen Premierminister Narendra Modi im vergangenen Juni.

Das Diner mit König Charles kostete 475'000 Euro

Das Essen mit Charles und Gefolge soll demnach rund 475'000 Euro gekostet haben. Wie sich diese hohen Kosten zusammensetzen?

Allein das Catering kostete 166'000 Euro. Hinzu kamen zudem Ausgaben für Wein und weitere Getränke in der Höhe von 42'000 Euro. Das genutzte Mobiliar und andere Materialien wurden mit 90'000 Euro verrechnet.

Dagegen war das Essen mit dem indischen Präsidenten im Louvre-Palast in Paris vergleichsweise günstig. Es wurde mit 412'000 Euro in Rechnung gestellt.

