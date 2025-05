The Phoenician Scheme Benicio del Toro und Mia Threapleton spielen Vater und Tochter im neuen Film von Wes Anderson. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Del Toro verkörpert einen reichen Geschäftsmann, der sein Vermögen retten will. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Als gejagter Staatsfeind will er die Leitung eines Tages seiner Tochter - einer Nonne - übergeben. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Michael Cera spielt den quirligen Assistenten des mysteriösen Geschäftsmannes. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Benicio del Toro hat bereits in Wes Anderson "The French Dispatch" eine Hauptrolle gespielt. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. The Phoenician Scheme Benicio del Toro und Mia Threapleton spielen Vater und Tochter im neuen Film von Wes Anderson. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Del Toro verkörpert einen reichen Geschäftsmann, der sein Vermögen retten will. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Als gejagter Staatsfeind will er die Leitung eines Tages seiner Tochter - einer Nonne - übergeben. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Michael Cera spielt den quirligen Assistenten des mysteriösen Geschäftsmannes. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved. Benicio del Toro hat bereits in Wes Anderson "The French Dispatch" eine Hauptrolle gespielt. Bild: © TPS Productions, Focus Features 2025 All Rights Reserved.

Wes Anderson ist zurück! Mittlerweile präsentiert der Kultregisseur seine Filme im Zweijahrestakt am Film Festival in Cannes. In seinem neusten Kabinettstück brillieren Benicio del Toro als exzentrischer Geschäftsmann und Mia Threapleton, Tochter von Kate Winslet, als Nonne.

Gianluca Izzo Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wes Anderson ist längst zum Stammgast geworden in Cannes und seine stargespickten Filme machen deren Weltpremieren jeweils zum grossen Schaulaufen.

Sein neuster Film «The Phoenician Scheme» handelt von einem einflussreichen Geschäftsmann, der von allen Regierungen gejagt wird und sein Vermögen sichern will.

In den Hauptrollen erwecken Benicio del Toro und Mia Threapleton eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung formidabel zum Leben, während die Nebenrollen wieder mit zahlreichen Superstars besetzt sind. Mehr anzeigen

Wenn Kultregisseur Wes Anderson einen neuen Film rausbringt, ist eines garantiert: Der Cast schmückt sich mit zahlreichen Hollywoodstars, wobei viele davon nur mit Kurzauftritten glänzen. Dies darf als verschwenderisch betrachtet werden, schert aber weder den Filmemacher noch die Schauspielgrössen selbst. Wes Anderson hat sich diesen Status längst erarbeitet und kann es sich leisten, jede noch so kleine Rolle mit einem weltbekannten Gesicht zu besetzen.

Auch bei seiner neusten Komödie «The Phoenician Scheme» hat sich an diesem Phänomen nichts geändert. Neben Benicio del Toro und Kate Winslets Tochter Mia Threapleton in den Hauptrollen, sind unter anderem die Stammgäste Bill Murray, Tom Hanks, Willem Defoe, Bryan Cranston, Jeffrey Wright und Scarlett Johansson mit von der Partie.

«The Phoenician Scheme» und weitere Filme jetzt bei blue Cinema Kino finden

Del Toro spielt in «The Phoenician Scheme» den mysteriösen Geschäftsmann Zsa Zsa Korda. Aufgrund des Verdachts auf zahlreiche kriminelle Aktivitäten gilt er als Staatsfeind und wird sowohl von der Weltregierung als auch von mafiösen Organisationen gejagt. Soeben hat er einen weiteren Anschlag überlebt – bereits den sechsten Flugzeugabsturz.

Um sein Vermögen zu sichern, plant Korda ein riesiges infrastrukturelles Projekt und muss dafür die Deals mit seinen sechs grossen Partnern neu verhandeln. Hilfe wünscht er sich dabei von seiner Tochter Liesl, welche als Nonne lebt. Er sieht sie als Nachkommin für die Leitung seiner Geschäfte, doch dafür muss er zunächst ihr Vertrauen zurückgewinnen. Liesl verdächtigt ihren Vater nämlich einer grauenvollen Tat.

Genialer Einfallsreichtum und witziger Slapstick

Wie gewohnt bei Wes Anderson, bietet «The Phoenician Scheme» ein Fest an einfallsreichen Kuriositäten und besticht mit seinen detaillierten, farbenfrohen Bildkompositionen. Der Film lebt vor allem von seinen extravaganten Figuren und genialen Slapstick-Einlagen. Chaotische Nahkampfduelle und ein herrlich witziges Basketball-Duell sind hier besonders herauszuheben. Die originelle Komödie ist zudem geradliniger erzählt als seine beiden letzten Filme «The French Dispatch» und «Asteroid City». Der Haupthandlungsstrang folgt Zsa Zsa Korda, der ein klares Ziel vor Augen hat, und schweift nie zu stark ab. Wichtig ist hierbei, dass sein Ziel nicht nur die finanzielle Absicherung umfasst, sondern auch den Vertrauensgewinn seiner Tochter Liesl.

Im Kern der Erzählung steht also vor allem eine Vater-Tochter-Beziehung, die dank den grandiosen Darstellungen von del Toro und Mia Threapleton nicht nur unheimlich lustig ist, sondern auch schöne philosophische Gedanken transportiert. Die Dialoge sind phänomenal geschrieben und werden perfekt getimt geliefert.

Bei Wes Anderson gelten eigene Regeln

Wovor jedoch das Publikum auch in «The Phoenician Scheme» nicht geschützt ist: Das hohe Erzähltempo mit den irrsinnig schnellen Dialogen wirkt insbesondere zu Beginn überfordernd. Zudem werden zahlreiche Themen angeschnitten – neben politischen und gesellschaftlichen Referenzen werden mit dem Einbezug einer Nonne auch die Religion und die Glaubensfrage beleuchtet. Wie immer, ist die Geschichte auch komplett losgelöst von historischer und geographischer Faktentreue.

Bei Wes Andersons Filmen gelten eigene Regeln und wie immer verwirren diese zwar teilweise, sind aber aufgrund ihres genialen Einfallsreichtums und ihrer fantasievollen Umsetzung, dennoch akzeptabel.

Mit «The Phoenician Scheme» gelingt Anderson zwar noch immer nicht der neue «Grand Budapest Hotel», aber er kommt seinem Meisterwerk näher als mit seinen letzten beiden Filmen.

«The Phoenician Scheme» läuft ab 29. Mai bei blue Cinema.

Mehr zum Thema