Star-Designer Yannik Zamboni macht Beziehung öffentlich

Model Sérgio Simões (links) und Modemacher Yannik Zamboni, hier beim Skifahren in Davos, lernten sich vor sieben Monaten über die Dating-App Grindr kennen. Bild: Screenshot Instagram

Modemacher Yannik Zamboni hat seine Beziehung mit dem Model Sérgio Simões offiziell bestätigt. Kennengelernt haben sich die beiden im Herbst 2025 über eine Dating-App – seitdem sind sie unzertrennlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Modemacher Yannik Zamboni und Model Sérgio Simões reden erstmals öffentlich über ihre Beziehung.

Kennengelernt hat sich die beiden Männer im September 2025 über die Gay-Dating-App Grindr.

«Ich mag an Sérgio besonders, dass er mich so nimmt, wie ich bin, und mich bedingungslos liebt», so Zamboni im «Blick». Mehr anzeigen

Kein Sex beim ersten Date? Nicht bei Yannik Zamboni und Sérgio Simões. Im September 2025 lernten sich der Basler Modemacher und das portugiesische Model bei einem Sexdate kennen – seither sind die beiden ein Liebespaar.

Die Gay-Dating-App Grindr brachte die beiden Männer zusammen. Danach sei alles ganz schnell gegangen, verrät Zamboni gegenüber «Blick».

Im Interview spricht das Paar erstmals öffentlich über das Kennenlernen, die Liebe und die gemeinsame Zukunft.

Zamboni: «Sérgio liebt mich bedingungslos»

«Als sich unsere Blicke zum ersten Mal gekreuzt haben, habe ich mich verliebt», so Simões. Die Kennenlernphase sei kurz, intensiv und sehr eng gewesen, da sie sich fast täglich gesehen hätten, ergänzt Zamboni.

Nach drei Jahren als Single sagte der Basler Designer mit Wohnsitz in Zürich über seinen neuen Partner: «Ich mag an Sérgio besonders, dass er mich so nimmt, wie ich bin, und mich bedingungslos liebt.»

Seit dem vergangenen Februar leben die beiden Männer offiziell in Zürich zusammen. Es sei für ihn von Vorteil, sagt Zamboni, dass sein Freund ebenfalls Erfahrung in der Modebranche habe. Man könne sich auf Augenhöhe austauschen und sich gegenseitig mit Kontakten unterstützen.

«Sich auf Augenhöhe auszutauschen, finde ich wichtig. Zudem können wir uns beruflich mit Kontakten aushelfen. Ich bin ziemlich gut vernetzt im Business und er als Covermodel der Vogue auch», so Zamboni.

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