Am frühen Morgen des 22. Mai 2025 stürzte eine Cessna 550 in ein Wohngebiet in San Diego. KEYSTONE

Ein Musikagent und ein junger Schlagzeuger sind bei einem Flugzeugunglück in San Diego ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am frühen Morgen in ein Wohngebiet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Musikagent Dave Shapiro starb bei einem Flugzeugabsturz in San Diego. Er war Besitzer und mutmasslicher Pilot der Maschine.

Auch Schlagzeuger Daniel Williams kam ums Leben.

Die Ursache des Absturzes ist unklar, mindestens zwei Tote und Schäden an mehreren Häusern wurden bestätigt. Mehr anzeigen

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohngebiet in San Diego sind nach Angaben einer Musikagentur drei ihrer Mitarbeiter ums Leben gekommen. Das Unternehmen Sound Talent Group teilte am Donnerstag mit, unter den Todesopfern sei der Mitgründer Dave Shapiro. Die Namen der anderen beiden getöteten Mitarbeiter wurden nicht genannt.

Shapiro wurde 42 Jahre alt und ist als Eigentümer des verunglückten Flugzeugs eingetragen. Er verfügte auch über eine Pilotenlizenz. Ebenfalls an Bord gewesen sein soll der ehemalige Schlagzeuger der Metalcore-Band «The Devil Wears Prada», Daniel Williams. Williams, der von 2005 bis 2016 Teil der Band war, wurde 39 Jahre alt.

Die Band zollte ihrem verstorbenen Mitglied auf Instagram Tribut. Williams hatte kurz vor dem Unglück Bilder des Flugzeugs und des Cockpits in seiner Instagram-Story geteilt.

Die Polizei von San Diego bestätigte den Tod von mindestens zwei Personen und berichtete, dass etwa zehn Häuser beschädigt wurden.

Insgesamt sollen sechs Personen im Flugzeug gewesen sein. Die genaue Zahl der Todesopfer wird noch ermittelt, zur Unglücksursache ist noch nichts bekannt.

