«Das schönste Ja meines Lebens» Star-Konditor Christian Hümbs hat sich verlobt

Bruno Bötschi

24.9.2025

Christian Hümbs ist Juror der TV-Show «Das grosse Backen».
Bild: SAT.1 / Claudius Pflug
Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Patissier Christian Hümbs hat auf Instagram liebevolle Neuigkeiten verkündet: Der Juror der TV-Show «Das grosse Backen» und seine Freundin Evelin Blum haben sich verlobt.

Bruno Bötschi

24.09.2025, 13:51

24.09.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Von der Torte zur Trauung: Star-Konditor Christian Hümbs hat als Juror der TV-Show «Das grosse Backen» die Liebe gefunden.
  • Hümbs und seine Freundin Evelin Blum, eine ehemalige «Das grosse Backen»-Kandidatin, gaben auf Instagram ihre Verlobung bekannt.
  • «Der schönste Augenblick und das mit Abstand schönste Ja meines Lebens», notiert der 43-Jährige dazu.
Mehr anzeigen

Christian Hümbs ist Juror der TV-Show «Das grosse Backen» und war bis im November 2021 Chef-Patissier im The Dolder Grand in Zürich. Der gelernte Konditor wurde bereits mehrmals als «Patissier des Jahres» ausgezeichnet.

Seinen Instagram-Account nutzt Hümbs, der seit Jahren in Zürich lebt, denn auch mehrheitlich dafür, um seinen 141'000 Follower*innen Backwaren, Desserts und andere süsse Kreationen vorzustellen.

Jetzt hat der 43-Jährige aber noch liebevollere Neuigkeiten verkündet: Christian Hümbs und seine Freundin Evelin Blum haben sich verlobt.

Hümbs: «Möchte jeden Morgen neben dir aufwachen»

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag teilt das Paar, das seit etwas mehr als zwei Jahren gemeinsam durchs Leben geht, mehrere Bilder.

Gleich auf dem ersten Foto streckt Evelin Blum ihre rechte Hand in die Kamera, an dem ein Verlobungsring zu sehen ist.

Etwas weiter hinten in der Bildserie bekommen die Fans noch einen genaueren Blick auf das Schmuckstück.

«Der schönste Augenblick und das mit Abstand schönste Ja meines Lebens. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Ich liebe dich», notiert Christian Hümbs dazu.

Bötschi fragt. Star-Pâtissier Christian Hümbs: «Zucker lasse ich möglichst weg»

Bötschi fragtStar-Pâtissier Christian Hümbs: «Zucker lasse ich möglichst weg»

Und weiter: «Ich möchte einfach jeden Morgen neben dir aufwachen und jeden Abend neben dir einschlafen, und natürlich auch ab und an mal das ein oder andere zusammen kochen und backen (Oh! Das Reisen darf ich nicht vergessen) also du siehst, eigentlich möchte ich jede einzelne Minute an deiner Seite verbringen.»

Evelin Blum war 2019 Kandidatin bei «Das grosse Backen»

Manch einem Fan von «Das grosse Backen» dürfte Evelin Blum keine Unbekannte sein. Die 29-Jährige belegte in der TV-Show, bei der ihr Verlobter seit der ersten Staffel 2013 als Juror fungiert, 2019 den zweiten Platz.

Seither baut sich Torten-Liebhaberin Blum mit ihrem Instagram-Account «Mit Liebe zur Torte» eine grosse Fangemeinde als Back-Influencerin aufgebaut. Mit über 150'000 Follower*innen ist sogar deutlich erfolgreicher als ihr Partner.

