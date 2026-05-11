  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Todesstern-Kommandant und Theaterstar «Star Wars»-Darsteller Michael Pennington mit 82 Jahren gestorben

Samuel Walder

11.5.2026

Star Wars Star Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren verstorben.
Star Wars Star Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren verstorben.
imago/ZUMA Press

Der britische Schauspieler Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle in «Star Wars», seine grosse Karriere machte er jedoch am Theater.

Samuel Walder

11.05.2026, 08:12

11.05.2026, 09:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Schauspieler Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
  • Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Moff Jerjerrod in «Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter».
  • Trotz seines Kultstatus im Film sah er seine wichtigste Arbeit am Theater, insbesondere in Shakespeare-Stücken wie «Hamlet» oder «König Lear». 
Mehr anzeigen

Michael Pennington hatte nur eine kleine Rolle in «Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter», doch sie machte ihn berühmt. Als Todessternkommandant Moff Jerjerrod erlangte er Kultstatus. Seine eigentliche Karriere spielte sich aber am Theater ab, mit grossen Rollen in Shakespeare-Stücken wie «Hamlet», «Macbeth» oder «König Lear».

Der britische Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie mehrere Medien, darunter «The Telegraph», berichten. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Unvergessen bleibt seine Szene mit Darth Vader im Film von 1983. Darin droht der Bösewicht wegen Verzögerungen beim Bau des Todessterns und kündigt den Besuch des Imperators an. «Das kann ich nur für Sie hoffen», sagt Vader. «Denn der Imperator wird weitaus weniger nachsichtig sein, als ich es bin.»

Trotz Kultstatus stand Pennington seinem «Star Wars»-Ruhm kritisch gegenüber. «Man sollte den Auftritt nicht überbewerten», sagte er. «Ich spiele nun schon seit 20 Jahren Theater und die Leute bitten mich immer noch um Autogramme.»

Neben der Bühne wirkte er in über 70 Filmen mit, etwa in «Die eiserne Lady» mit Meryl Streep. Der 1943 in Cambridge geborene Schauspieler gründete zudem 1986 eine eigene Shakespeare-Kompanie und schrieb zehn Bücher über den berühmten Dramatiker.

Mehr Videos aus dem Ressort

Konzertfilm von Superstar Billie Eilish: Zwei Menschen, die Kontrolle gewohnt sind, arbeiten zusammen

Konzertfilm von Superstar Billie Eilish: Zwei Menschen, die Kontrolle gewohnt sind, arbeiten zusammen

Superstar Billie Eilish und Erfolgs-Regisseur James Cameron bringen einen Konzertfilm ins Kino. Wie sie trotz Altersunterschied gemeinsam Regie führten und wie Eilish mit den emotionalen Fans umgeht.

04.05.2026

Meistgelesen

Was der Iran Trump angeboten hat +++ Ölpreis zieht an +++ Aufruf: Indien soll Sprit sparen
Fast jeder nutzt es – doch kaum einer reinigt dieses Bakterien-Paradies
Wann gibt die Zürcher Polizei die Nationalität eines Täters an – und wann nicht?
Lichtsteiner: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder»
Das gab's noch nie! Barça krönt sich mit Sieg im Clásico zum Meister

Mehr aus dem Ressort

GNTM-Siegerin. Stefanie Giesinger über Modelbusiness: «Ich habe Angst, irrelevant zu werden»

GNTM-SiegerinStefanie Giesinger über Modelbusiness: «Ich habe Angst, irrelevant zu werden»

Proteste wegen Israel. Glitzer, Buh-Rufe, Polizeischutz – ESC-Wahnsinn startet in Wien

Proteste wegen IsraelGlitzer, Buh-Rufe, Polizeischutz – ESC-Wahnsinn startet in Wien

«Noch nie so glücklich aufgewacht». Dominique Rinderknecht spricht offen über ihr neues Leben als Mutter

«Noch nie so glücklich aufgewacht»Dominique Rinderknecht spricht offen über ihr neues Leben als Mutter