Star Wars Star Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren verstorben. imago/ZUMA Press

Der britische Schauspieler Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle in «Star Wars», seine grosse Karriere machte er jedoch am Theater.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Schauspieler Michael Pennington ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Moff Jerjerrod in «Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter».

Trotz seines Kultstatus im Film sah er seine wichtigste Arbeit am Theater, insbesondere in Shakespeare-Stücken wie «Hamlet» oder «König Lear». Mehr anzeigen

Michael Pennington hatte nur eine kleine Rolle in «Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter», doch sie machte ihn berühmt. Als Todessternkommandant Moff Jerjerrod erlangte er Kultstatus. Seine eigentliche Karriere spielte sich aber am Theater ab, mit grossen Rollen in Shakespeare-Stücken wie «Hamlet», «Macbeth» oder «König Lear».

Der britische Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie mehrere Medien, darunter «The Telegraph», berichten. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Unvergessen bleibt seine Szene mit Darth Vader im Film von 1983. Darin droht der Bösewicht wegen Verzögerungen beim Bau des Todessterns und kündigt den Besuch des Imperators an. «Das kann ich nur für Sie hoffen», sagt Vader. «Denn der Imperator wird weitaus weniger nachsichtig sein, als ich es bin.»

Trotz Kultstatus stand Pennington seinem «Star Wars»-Ruhm kritisch gegenüber. «Man sollte den Auftritt nicht überbewerten», sagte er. «Ich spiele nun schon seit 20 Jahren Theater und die Leute bitten mich immer noch um Autogramme.»

Neben der Bühne wirkte er in über 70 Filmen mit, etwa in «Die eiserne Lady» mit Meryl Streep. Der 1943 in Cambridge geborene Schauspieler gründete zudem 1986 eine eigene Shakespeare-Kompanie und schrieb zehn Bücher über den berühmten Dramatiker.

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