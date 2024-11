Künstlerisch veranlagt: Harald Glööckler malt seit 1997. RTLzwei

Der deutsche Designer Harald Glööckler sorgt mit Provokation bei einer Kunstausstellung für Aufsehen – sehr zur Freude von TV-Koch Tim Mälzer, der später von Glööcklers fragwürdigen Küchenpraktiken nichts ahnt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Star-Designer Harald Glööckler stellt in Düsseldorf provokative Kunst aus, darunter ein zentrales Werk, das ihn und eine Bekannte in den Rollen von Jesus und Maria zeigt, um Homo- und Transsexualität thematisch aufzugreifen.

TV-Koch Tim Mälzer lobt Glööcklers Kunst, doch der Modezar zeigt bei einem anschliessenden Lunch mit Freunden eher chaotische Kochkünste, inklusive gebrochener Spaghetti.

Trotz fragwürdiger Zubereitung bleibt die Stimmung gut, und Glööckler verteidigt sein Essen selbstbewusst, während die Gäste höflich bleiben. Mehr anzeigen

Düsseldorf, 100 Quadratmeter, schwarze Wände – und jede Menge Kunstwerke von Star-Designer Harald Glööckler: Wie die jüngste Folge von «Herr Glööckler sucht das Glück» zeigt, stellt der Modezar und Maler «seit 1997» seine Werke bei einer renommierten Promi-Ausstellung nebst Bryan Adams und Pete Doherty zur Schau.

Mit dabei: ein Bild, das ihn als Jesus und eine befreundete Künstlerin als Mutter Maria darstellt. «Kunst muss provozieren und zum Gespräch anregen», weiss der Schöpfer hinter dem Werk zu berichten.

Das Besondere an dem zentralen Bild seiner Ausstellung sei es auch, dass er als Homosexueller und seine Bekannte als Transsexuelle in die Rollen von Jesus und Maria schlüpfen würden. «Wenn man Homo- oder Transsexuelle anschaut, ich finde, dass sie mehr Leid und Häme ertragen mussten, als manch andere. Das musste Jesus auch», erklärt Glööckler. «Und wenn die Mutter Gottes und Jesus für alle da sind, dann sind sie auch homo- und transsexuell.»

Bei den Gästen der Ausstellung kommen Harald Glööcklers Werke jedenfalls gut an. Die Leute hätten Augen «ein bisschen wie Alice im Wunderland», beobachtete der 59-Jährige zufrieden. Unter die staunenden Kunstkenner mischte sich auch ein prominenter Gast. TV-Koch Tim Mälzer betitelt das Glööckler'sche Œuvre als «sehr bewundernswert».

«Da muss man anstehen»: Supermarkt-Einkauf bringt Harald Glööckler an seine Grenzen

Ob er Ähnliches auch über die Kochkünste des Modezaren zu sagen hätte, bleibt zwar ungewiss, darf aber bezweifelt werden. Kurz nach der Ausstellung lud Glööckler drei ausgewählte Freunde zum «Nobellunch» in den eigenen vier Wänden. «Ein guter Koch schaut, was der Markt hergibt», kokettiert Harald Glööckler noch vor dem Einkauf, um dann fassungslos festzustellen, dass es Hummer nur auf Vorbestellung gebe und die Jakobsmuscheln kaum genug sein würden.

Einen Laden weiter seufzt er: «Die stehen Schlange, da muss man anstehen.» Shrimps in Wasabisauce, Spaghetti, Oliven, Grissini und vom Italiener gekauftes Tiramisu stimmten Glööckler am Ende dann aber doch zufrieden. Zwar ist ihm Freundin Rita – bei ihr ist das letzte Mal Kochen «schon ein paar Jahre her» – dabei keine grosse Hilfe, am Ende kommt aber doch Schmackhaftes auf die Teller. Ob vier Scheiben ungewürzte Tomaten tatsächlich ein Tomaten-Carpaccio ergeben, darf indes hinterfragt werden.

Schlimmer noch für alle Italiener vor dem Fernseher: Harald Glööckler bricht nicht nur die Spaghetti seiner Hauptspeise, sondern auch alle Herzen von Fans mediterraner Küche brachial entzwei. Dass dann auch noch die exquisiten Jakobsmuscheln in der Heissluftfritteuse landen, hätte wohl auch Tim Mälzer schockiert. Die Gäste – unter anderem Glööcklers Tanztrainer und ein Geschäftspartner – sind aber zu höflich, um das Mahl zu kritisieren, husten nur dezent bei der scharfen Arrabiata. «Das ist für mich nicht mal mittelscharf», weist Glööckler den dezenten Hinweis jedoch barsch von sich.

