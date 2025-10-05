Heidi Klum sorgt an der Paris Fashion Week für einen glamourösen Moment: In einem sinnlichen Brautkleid von Vivienne Westwood zeigt sie, dass Alter auf dem Laufsteg keine Rolle spielt.

Heidi Klum sorgte an der Paris Fashion Week in einem transparenten Brautkleid von Vivienne Westwood als Abschlussmodel für Aufsehen.

Auch bei der Showparty von Vetements zog sie mit einem Naked Dress alle Blicke auf sich.

Mit ihren Auftritten in Paris kontert sie frühere Kritik von Modezar Karl Lagerfeld und unterstreicht ihre anhaltende Relevanz im Fashionbusiness.

Viel Spitze, viel Transparenz: Supermodel Heidi Klum (52) sorgt auf dem Laufsteg des Modehauses Vivienne Westwood bei der Paris Fashion Week für Aufsehen – in einem ultratransparenten Brautlook voller Extravaganz.

Am Samstag schloss sie als letztes Model die Show von Vivienne Westwood – ein glamouröser Auftritt als krönender Abschluss der Präsentation.

Bei Vetements im Naked Dress

Auch bei der Vetements Showparty sorgte die «GNTM»-Chefin für Aufsehen – dieses Mal mit ihrem Naked Dress.

Heidi Klum präsentiert in Paris ihren fitten Body und beweist einmal mehr, dass sie eine Marketing-Meisterin ist.

Was wohl Fashion-Ikone Karl Lagerfeld zu Klums Auftritten in Paris sagen würde? Der 2019 verstorbene Modezar hatte 2009 bei Johannes B. Kerner im Talk frech behauptet: «Claudia (Schiffer) kennt die auch nicht. Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht.»

Mit ihrem Auftritt in Paris widerlegt Heidi Klum den einstigen Spott von Karl Lagerfeld.

