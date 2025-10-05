  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heidi Klum ganz in Weiss Starmodel zeigt sich überraschend mit Brautkleid –  und zieht alle Blicke auf sich

Carlotta Henggeler

5.10.2025

Heidi Klum sorgt an der Paris Fashion Week für einen glamourösen Moment: In einem sinnlichen Brautkleid von Vivienne Westwood zeigt sie, dass Alter auf dem Laufsteg keine Rolle spielt.

Carlotta Henggeler

05.10.2025, 19:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heidi Klum sorgte an der Paris Fashion Week in einem transparenten Brautkleid von Vivienne Westwood als Abschlussmodel für Aufsehen.
  • Auch bei der Showparty von Vetements zog sie mit einem Naked Dress alle Blicke auf sich.
  • Mit ihren Auftritten in Paris kontert sie frühere Kritik von Modezar Karl Lagerfeld und unterstreicht ihre anhaltende Relevanz im Fashionbusiness.
Mehr anzeigen

Viel Spitze, viel Transparenz: Supermodel Heidi Klum (52) sorgt auf dem Laufsteg des Modehauses Vivienne Westwood bei der Paris Fashion Week für Aufsehen – in einem ultratransparenten Brautlook voller Extravaganz.

Am Samstag schloss sie als letztes Model die Show von Vivienne Westwood – ein glamouröser Auftritt als krönender Abschluss der Präsentation.

Bei Vetements im Naked Dress

Auch bei der Vetements Showparty sorgte die «GNTM»-Chefin für Aufsehen – dieses Mal mit ihrem Naked Dress.

Heidi Klum präsentiert in Paris ihren fitten Body und beweist einmal mehr, dass sie eine Marketing-Meisterin ist. 

Was wohl Fashion-Ikone Karl Lagerfeld zu Klums Auftritten in Paris sagen würde? Der 2019 verstorbene Modezar hatte 2009 bei Johannes B. Kerner im Talk frech behauptet: «Claudia (Schiffer) kennt die auch nicht. Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht.»

Mit ihrem Auftritt in Paris widerlegt Heidi Klum den einstigen Spott von Karl Lagerfeld.

Mehr Videos aus dem Ressort

Paris Haute Couture Week: «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Paris Haute Couture Week: «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Anlässlich der Haute Couture Week in Paris hat sich blue News unter die Fotograf*innen gemischt, um die Streetstyles genau unter die Lupe zu nehmen – und die Persönlichkeiten hinter den Looks kennenzulernen.

22.07.2025

Meistgelesen

Diese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen
Gibt es den Frankfurter Serienmörder wirklich?
Trotz Verbot durch Gericht: Trump schickt Soldaten von Kalifornien nach Portland
Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest
Melika Foroutan: «Es ist eine ewige Qual, so zu leben»

Mehr zu Heidi Klum

Geständnis in Podcast. Star-Gastronom Péclard landete wegen Heidi Klum «fast im Gefängnis»

Geständnis in PodcastStar-Gastronom Péclard landete wegen Heidi Klum «fast im Gefängnis»

Skandale, Schlagzeilen, Schönheitsideale. Die grössten Aufreger aus der Jubiläumsstaffel «Germany's Next Topmodel»

Skandale, Schlagzeilen, SchönheitsidealeDie grössten Aufreger aus der Jubiläumsstaffel «Germany's Next Topmodel»

Geburtstagsfeier in Zürich. Bill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Geburtstagsfeier in ZürichBill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Mehr aus dem Ressort

«Tatort» im Check. Gibt es den Frankfurter Serienmörder wirklich?

«Tatort» im CheckGibt es den Frankfurter Serienmörder wirklich?

«GNTM»-Star. Sara Kulka: «Ich habe mich gefühlt, als hätte ich jemanden ermordet»

«GNTM»-StarSara Kulka: «Ich habe mich gefühlt, als hätte ich jemanden ermordet»

James McAvoy an der ZFF Closing Night. «Ich ging zu Fuss durch die ganze Stadt – Zürich ist atemberaubend»

James McAvoy an der ZFF Closing Night«Ich ging zu Fuss durch die ganze Stadt – Zürich ist atemberaubend»