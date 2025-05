«Met Ball»: Starbesetzte Gala am New Yorker Metropolitan Museum

New York, 05.05.2025: Met-Gala 2025: Auch in diesem Jahr kommen wieder Stars aus Musik, Sport, Film und Co. zusammen um am Prominenz-beladenen Met Ball teilzunehmen. Ab Montagabend Ortszeit sammeln sie sich im New Yorker Metropolitan Museum auf dem roten Teppich. Mit der Gala, traditionell am ersten montag im Mai, sammelt das Museum jährlich Millionenspenden. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala ist erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift «Vogue». Mit dem Spektakel soll diesmal die Ausstellung «Superfine: Tailoring Black Style» eröffnet werden.

06.05.2025