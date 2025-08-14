  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

5 Film-Tipps für die ganze Familie Statt Nintendo lieber mit Pandas und Drachen spielen

Fabienne Kipfer

14.8.2025

In Moon, le Panda entdeckt der 12-jährige Tian im Bambuswald ein verlassenes Pandababy – und lernt, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen.
In Moon, le Panda entdeckt der 12-jährige Tian im Bambuswald ein verlassenes Pandababy – und lernt, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen.
© 2024 MAI JUIN PRODUCTIONS

Ob im Bambuswald Chinas, zwischen sprechenden Aliens oder an der Küste Brasiliens – diese fünf neuen Kinderfilme erzählen warmherzige Geschichten über Freundschaft, Mut und das Anderssein.

Fabienne Kipfer

14.08.2025, 18:28

Gewinnspiel zu «Moon, der Panda»

Gewinne einen Eintritt für 4 Personen in den Zoo Zürich

Jetzt mitmachen

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • blue News zeigt dir fünf Filme voller Gefühl, Freundschaft und Abenteuer – für kleine und grosse Kinofans.
  • Kinderfilme sollen berühren und unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen, lehrreich sein und Mut fördern.
  • Weitere Filme für die ganze Familie auf der Startseite von blue Video.
Mehr anzeigen

Was macht einen guten Kinderfilm aus? Er soll unterhalten, aber auch berühren. Er darf bunt, lustig und spannend sein – aber auch nachhallen. blue News stellt dir fünf Filme vor, die berühren und nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Freude bereiten.

Sie zeigen, dass echte Abenteuer oft dort beginnen, wo WLAN endet – Manchmal braucht es nur ein klein wenig Selbstvertrauen oder die Unterstützung eines Freundes, um über sich hinauszuwachsen.

Von Pandas und Pinguinen bis zu Drachen und Ausserirdischen: Diese Filme laden ein zum Staunen, Mitfühlen und Träumen.

Moon, der Panda

Moon le panda

Moon le panda

Moon le panda

14.03.2025

«Moon, le Panda» ist ein warmherziger Kinderfilm über Freundschaft, Natur und Selbstvertrauen. Ein Film, der Kindern zeigt: Die echte Welt kann viel aufregender sein als ein Bildschirm. 

Statt am Bildschirm zu zocken, soll der 12-Jährige Tian in den Bergen durchatmen, zur Ruhe kommen und seine Hausaufgaben machen. Bei einem Spaziergang im dichten Bambuswald, entdeckt der Junge ein verwaistes Pandababy. Heimlich kümmert er sich um «Moon» und lernt dabei Verantwortung zu übernehmen.

Regisseur Gilles de Maistre setzt beim Kinderfilm auf echte Tiere statt Computereffekte – das verleiht dem Film eine fast dokumentarische Authentizität.

Elio

Elio

Elio

Elio

07.09.2023

Der Pixar-Film «Elio» nimmt Kinder mit auf eine Reise ins Weltall. Der Waisenjunge träumt davon, Ausserirdischen zu begegnen.

Der Animationsfilm aus dem Studio Pixar zeigt, wie ein schüchterner Junge zum Sprecher der ganzen Menschheit wird. Die bunten Welten und lustigen Aliens machen das Abenteuer unterhaltsam für Gross und Klein. 

Der sanft melancholischer Familienfilm zeigt, dass es wichtig ist, an sich selbst zu glauben – auch wenn man anders ist.

Drachenzähmen leicht gemacht

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen?

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen?

Für seine Rolle in «Drachenzähmen leicht gemacht» kommt Gerard Butler ins Schwitzen. Der Hollywoodstar spielt einen Wikinger und oberster Drachentöter. Dafür muss er ein 40-Kilogramm-schweres Kostüm anziehen.

12.06.2025

«Drachenzähmen leicht gemacht» ist eine originalgetreue Realverfilmung des gleichnamiges Animations-Kultfilms. 

Der junge Wikinger Hicks will eigentlich Drachen jagen – doch als er auf den verletzten Drachen Toothless trifft, entsteht eine unerwartete Freundschaft. 

Kinder erleben, wie sich Mut, Mitgefühl und eigene Entscheidungen gegen Vorurteile durchsetzen können. Die Geschichte bleibt spannend und dank echten Schauspieler*innen und beeindruckenden Effekten wirkt die Welt von Berk noch greifbarer.

Lilo & Stitch

Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film – als Vorgeschmack auf den Kinostart.

Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film – als Vorgeschmack auf den Kinostart.

LILO & STITCH ist die lustige und aussergewöhnliche Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und des flüchtigen Ausserirdischen, der ihr hilft, ihre Familie wieder zusammenzubringen. © The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH

20.05.2025

Die Familie ist nicht immer perfekt – aber sie muss zusammenhalten. Das wollen die Macher von «Lilo & Stitch» dem Publikum mit auf den Weg geben.

Wie in den beliebten Disney-Geschichten steht auch in der Realverfilmung die Freundschaft zwischen dem einsamen Mädchen Lilo und dem ausserirdischen Chaoswesen Stitch im Mittelpunkt.

Gut 90 Minuten Hawaii-Feeling und eine Portion verrückter Humor mit Herz.

My Penguin Friend

«My Penguin Friend» ist ein herzerwärmender Familienfilm nach einer wahren Begebenheit. Jean Reno spielt einen Fischer mit einem gebrochenen Herzen, der an der brasilianischen Küste einen ölverschmierten Pinguin findet.

Kinder erleben, wie wichtig Mitgefühl, Geduld und Respekt gegenüber Tieren sind. Der Film zeigt, dass auch kleine Taten Grosses bewirken können: Der Pinguin Dindim kehrt jedes Jahr zurück – über Tausende von Kilometern hinweg – und berührt damit nicht nur João, sondern auch das Publikum.

Ein idealer Film für Kinder, die Tiere lieben und an wahre Freundschaft glauben wollen.

Mehr aus dem Ressort

«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle – wie Batman»

«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle – wie Batman»

Marvels erste Familie bekommt endlich den Film, den sie verdient! Vanessa Kirby und Pedro Pascal verleihen der fantastischen Heldentruppe im Retro-Look viel Herz und Zugänglichkeit. blue News traf Regisseur Matt Shakman zum Interview.

21.07.2025

Meistgelesen

Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn
Aargauer verleiht 46’000 Franken und hat jetzt Angst um sein Leben
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
US-Apotheker staunt, was die Schweizer Kollegen verkaufen
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen

Mehr aus dem Ressort

«Superman» jetzt im Kino. Ist dieser Superheld ein Weichei?

«Superman» jetzt im KinoIst dieser Superheld ein Weichei?

«Jurassic World: Rebirth» im Kino. Auf der Jagd nach Saurierblut – mit Scarlett Johansson als Powerfrau

«Jurassic World: Rebirth» im KinoAuf der Jagd nach Saurierblut – mit Scarlett Johansson als Powerfrau

Action-Highlight «F1» mit Brad Pitt. Mitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport

Action-Highlight «F1» mit Brad PittMitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport

Video aus dem Ressort

Szene aus der Fortsetzung der Kult-Western-Parodie «Der Schuh des Manitu»

Szene aus der Fortsetzung der Kult-Western-Parodie «Der Schuh des Manitu»

Braucht es eine Fortsetzung der erfolgreichen Western-Parodie «Der Schuh des Manitu»? Ja. blue News hat den Film vor dem Kinostart gesehen. Achtung Spoiler-Gefahr.

13.08.2025

Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme»

Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme»

The Wolf of Wall Street meets Catch Me If You Can- aber grösser, globaler und mit einem der grössten Stars unserer Zeit! Die Geschichte basiert lose auf dem Leben von Marty Reisman, einer schillernden Figur der Tischtennisszene der 1950er Jahre.

13.08.2025

Weltpremiere in München der Fortsetzung von «Der Schuh des Manitu»

Weltpremiere in München der Fortsetzung von «Der Schuh des Manitu»

Rund 3000 Menschen waren an der Weltpremiere der Fortsetzung «Das Kanu des Manitu» in München. blue News war dabei.

13.08.2025

Szene aus der Fortsetzung der Kult-Western-Parodie «Der Schuh des Manitu»

Szene aus der Fortsetzung der Kult-Western-Parodie «Der Schuh des Manitu»

Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme»

Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme»

Weltpremiere in München der Fortsetzung von «Der Schuh des Manitu»

Weltpremiere in München der Fortsetzung von «Der Schuh des Manitu»

Mehr Videos