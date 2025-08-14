In Moon, le Panda entdeckt der 12-jährige Tian im Bambuswald ein verlassenes Pandababy – und lernt, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen. © 2024 MAI JUIN PRODUCTIONS

Ob im Bambuswald Chinas, zwischen sprechenden Aliens oder an der Küste Brasiliens – diese fünf neuen Kinderfilme erzählen warmherzige Geschichten über Freundschaft, Mut und das Anderssein.

Kinderfilme sollen berühren und unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen, lehrreich sein und Mut fördern.

Was macht einen guten Kinderfilm aus? Er soll unterhalten, aber auch berühren. Er darf bunt, lustig und spannend sein – aber auch nachhallen. blue News stellt dir fünf Filme vor, die berühren und nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Freude bereiten.

Sie zeigen, dass echte Abenteuer oft dort beginnen, wo WLAN endet – Manchmal braucht es nur ein klein wenig Selbstvertrauen oder die Unterstützung eines Freundes, um über sich hinauszuwachsen.

Von Pandas und Pinguinen bis zu Drachen und Ausserirdischen: Diese Filme laden ein zum Staunen, Mitfühlen und Träumen.

Moon, der Panda

Moon le panda Moon le panda 14.03.2025

«Moon, le Panda» ist ein warmherziger Kinderfilm über Freundschaft, Natur und Selbstvertrauen. Ein Film, der Kindern zeigt: Die echte Welt kann viel aufregender sein als ein Bildschirm.

Statt am Bildschirm zu zocken, soll der 12-Jährige Tian in den Bergen durchatmen, zur Ruhe kommen und seine Hausaufgaben machen. Bei einem Spaziergang im dichten Bambuswald, entdeckt der Junge ein verwaistes Pandababy. Heimlich kümmert er sich um «Moon» und lernt dabei Verantwortung zu übernehmen.

Regisseur Gilles de Maistre setzt beim Kinderfilm auf echte Tiere statt Computereffekte – das verleiht dem Film eine fast dokumentarische Authentizität.

Elio

Elio Elio 07.09.2023

Der Pixar-Film «Elio» nimmt Kinder mit auf eine Reise ins Weltall. Der Waisenjunge träumt davon, Ausserirdischen zu begegnen.

Der Animationsfilm aus dem Studio Pixar zeigt, wie ein schüchterner Junge zum Sprecher der ganzen Menschheit wird. Die bunten Welten und lustigen Aliens machen das Abenteuer unterhaltsam für Gross und Klein.

Der sanft melancholischer Familienfilm zeigt, dass es wichtig ist, an sich selbst zu glauben – auch wenn man anders ist.

Drachenzähmen leicht gemacht

«Drachenzähmen leicht gemacht» jetzt im Kino - Kommt Gerard Butler als Drachentöter an seine Grenzen? Für seine Rolle in «Drachenzähmen leicht gemacht» kommt Gerard Butler ins Schwitzen. Der Hollywoodstar spielt einen Wikinger und oberster Drachentöter. Dafür muss er ein 40-Kilogramm-schweres Kostüm anziehen. 12.06.2025

«Drachenzähmen leicht gemacht» ist eine originalgetreue Realverfilmung des gleichnamiges Animations-Kultfilms.

Der junge Wikinger Hicks will eigentlich Drachen jagen – doch als er auf den verletzten Drachen Toothless trifft, entsteht eine unerwartete Freundschaft.

Kinder erleben, wie sich Mut, Mitgefühl und eigene Entscheidungen gegen Vorurteile durchsetzen können. Die Geschichte bleibt spannend und dank echten Schauspieler*innen und beeindruckenden Effekten wirkt die Welt von Berk noch greifbarer.

Lilo & Stitch

Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film – als Vorgeschmack auf den Kinostart. LILO & STITCH ist die lustige und aussergewöhnliche Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und des flüchtigen Ausserirdischen, der ihr hilft, ihre Familie wieder zusammenzubringen. © The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH 20.05.2025

Die Familie ist nicht immer perfekt – aber sie muss zusammenhalten. Das wollen die Macher von «Lilo & Stitch» dem Publikum mit auf den Weg geben.

Wie in den beliebten Disney-Geschichten steht auch in der Realverfilmung die Freundschaft zwischen dem einsamen Mädchen Lilo und dem ausserirdischen Chaoswesen Stitch im Mittelpunkt.

Gut 90 Minuten Hawaii-Feeling und eine Portion verrückter Humor mit Herz.

My Penguin Friend

«My Penguin Friend» ist ein herzerwärmender Familienfilm nach einer wahren Begebenheit. Jean Reno spielt einen Fischer mit einem gebrochenen Herzen, der an der brasilianischen Küste einen ölverschmierten Pinguin findet.

Kinder erleben, wie wichtig Mitgefühl, Geduld und Respekt gegenüber Tieren sind. Der Film zeigt, dass auch kleine Taten Grosses bewirken können: Der Pinguin Dindim kehrt jedes Jahr zurück – über Tausende von Kilometern hinweg – und berührt damit nicht nur João, sondern auch das Publikum.

Ein idealer Film für Kinder, die Tiere lieben und an wahre Freundschaft glauben wollen.

