TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-Frau übernimmt TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

ai-scrape

22.8.2025 - 14:04

Der Moderator und Sänger Stefan Mross 2022 in der ARD-Schlagersendung «Immer wieder sonntags».
Der Moderator und Sänger Stefan Mross 2022 in der ARD-Schlagersendung «Immer wieder sonntags».
Philipp von Ditfurth/dpa

Nach dem Tod seiner Mutter hat Stefan Mross die Moderation von «Immer wieder sonntags» abgesagt. Seine Ex-Frau Stefanie Hertel wird ihn vertreten.

Carlotta Henggeler

22.08.2025, 14:04

22.08.2025, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Tod seiner Mutter hat Stefan Mross die Moderation der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» kurzfristig abgesagt.
  • Seine Ex-Frau Stefanie Hertel übernimmt auf seinen Wunsch hin die Moderation, unterstützt von Schlagersängerin Uta Bresan.
  • Die Sendung wird am Sonntag live ausgestrahlt und ist die vorletzte Folge der laufenden Staffel.
Mehr anzeigen

Moderator Stefan Mross (49) macht gerade eine schwere Zeit durch. Er hat deshalb die nächste Folge seiner TV-Show «Immer wieder sonntags» kurzfristig abgesagt. Der Grund? Mross trauert um seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Sie verstarb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie «Bild» zuerst berichtete.

Deshalb hat Mross entschieden, seine Moderation der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» an diesem Wochenende abzusagen.

Der Südwestrundfunk (SWR), der für die Sendung verantwortlich ist, bestätigte diese Entscheidung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mross möchte die schweren Stunden im Kreise seiner Familie verbringen, so der SWR.

Stefanie Hertel übernimmt Moderation

Ein bekanntes Gesicht übernimmt die Moderation der ZDF-Show. Es ist seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46). 

Die beiden waren 17 Jahre lang ein Paar und fünf Jahre verheiratet, bevor sie sich 2012 scheiden liessen. Der SWR gab bekannt, dass Hertel die Moderation auf ausdrücklichen Wunsch von Mross übernimmt, was als Zeichen des Zusammenhalts in schwierigen Zeiten gesehen wird.

Neben Hertel wird auch die Schlagersängerin Uta Bresan (60) als Moderatorin einspringen. Die ARD-Show, die seit 2005 von Mross moderiert wird, wird am Sonntag von 10 bis 12 Uhr live ausgestrahlt und ist die vorletzte der aktuellen Staffel.

Mehr Videos aus dem Ressort

Schlagerstar Jürgen Drews spricht offen wie nie über seine unheilbare Krankheit

Schlagerstar Jürgen Drews spricht offen wie nie über seine unheilbare Krankheit

Schlagersänger, der heute seinen 80. Geburtstag feiern kann, so offen wie nie über die unheilbare Nervenkrankheit. Jürgen Drews leidet an Polyneuropathie. In einem TV-Interview spricht der deutsche Schlagersänger, der heute seinen 80. Geburtstag feie

02.04.2025

Meistgelesen

Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld
TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch
Wie Trump Putin missversteht – und warum das für den Kreml zum Problem werden könnte
Riskant überholt und Mittelfinger gezeigt? Renzo Blumenthal kassiert Strafbefehl
Mann trickst sich ohne Ticket ins Flugzeug – und wird nur durch Zufall erwischt

Mehr aus dem Ressort

«Immer wieder sonntags». Zuschauerin stirbt während ARD-Live-Sendung – Stefan Mross geschockt

«Immer wieder sonntags»Zuschauerin stirbt während ARD-Live-Sendung – Stefan Mross geschockt

Muss nix dafür berappen. TV-Moderator Stefan Mross zieht in 1,2 Millionen Luxuscamper

Muss nix dafür berappenTV-Moderator Stefan Mross zieht in 1,2 Millionen Luxuscamper

«Schlagerfuzzi»-Eklat. Moderator Stefan Mross bangt um seine TV-Show

«Schlagerfuzzi»-EklatModerator Stefan Mross bangt um seine TV-Show

Mehr aus dem Ressort

Ist es strategisch? «Ja, sehr». Jetzt spricht Sydney Sweeney über ihre zahlreichen Skandale

Ist es strategisch? «Ja, sehr»Jetzt spricht Sydney Sweeney über ihre zahlreichen Skandale

Ex-Mister-Schweiz bestreitet Vorwürfe. Riskant überholt und Mittelfinger gezeigt? Renzo Blumenthal kassiert Strafbefehl

Ex-Mister-Schweiz bestreitet VorwürfeRiskant überholt und Mittelfinger gezeigt? Renzo Blumenthal kassiert Strafbefehl

Hotelrechnung jahrelang nicht beglichen. Jimi Blue Ochsenknecht muss 18'000-Euro-Busse zahlen

Hotelrechnung jahrelang nicht beglichenJimi Blue Ochsenknecht muss 18'000-Euro-Busse zahlen