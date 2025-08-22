TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Der Moderator und Sänger Stefan Mross 2022 in der ARD-Schlagersendung «Immer wieder sonntags». Philipp von Ditfurth/dpa

Nach dem Tod seiner Mutter hat Stefan Mross die Moderation von «Immer wieder sonntags» abgesagt. Seine Ex-Frau Stefanie Hertel wird ihn vertreten.

Moderator Stefan Mross (49) macht gerade eine schwere Zeit durch. Er hat deshalb die nächste Folge seiner TV-Show «Immer wieder sonntags» kurzfristig abgesagt. Der Grund? Mross trauert um seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Sie verstarb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie «Bild» zuerst berichtete.

Deshalb hat Mross entschieden, seine Moderation der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» an diesem Wochenende abzusagen.

Der Südwestrundfunk (SWR), der für die Sendung verantwortlich ist, bestätigte diese Entscheidung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mross möchte die schweren Stunden im Kreise seiner Familie verbringen, so der SWR.

Stefanie Hertel übernimmt Moderation

Ein bekanntes Gesicht übernimmt die Moderation der ZDF-Show. Es ist seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46).

Die beiden waren 17 Jahre lang ein Paar und fünf Jahre verheiratet, bevor sie sich 2012 scheiden liessen. Der SWR gab bekannt, dass Hertel die Moderation auf ausdrücklichen Wunsch von Mross übernimmt, was als Zeichen des Zusammenhalts in schwierigen Zeiten gesehen wird.

Neben Hertel wird auch die Schlagersängerin Uta Bresan (60) als Moderatorin einspringen. Die ARD-Show, die seit 2005 von Mross moderiert wird, wird am Sonntag von 10 bis 12 Uhr live ausgestrahlt und ist die vorletzte der aktuellen Staffel.

