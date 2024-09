Stefan Raab rockt wieder, als wäre er nie weggewesen. RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Stefan Raab ist zurück und verhilft RTL im Streaming zu nie da gewesenen Höhenflügen. Der Kölner Sender bejubelt einen «Ausnahmekünstler». Auch Raabs Ex-Sender ProSieben hielt sich am Mittwoch wacker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue Quizshow «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» des Kult-Entertainers hat am Mittwoch, 18. September, auf RTL+ Premiere gefeiert.

Nach dem Start freut sich RTL über Rekordzahlen.

Die Rede ist vom «besten Neustart aller Zeiten». Mehr anzeigen

Nach fast zehn Jahren Kamera-Abstinenz hatte das TV-Comeback von Stefan Raab fast die Anmutung, als würde der leibhaftige Show-Messias heimkehren. Da verblüffte die Ankündigung des 57-Jährigen umso mehr, seine erste regelmässig ausgestrahlte neue Show-Reihe laufe nicht im linearen Fernsehen, sondern bis auf Weiteres exklusiv beim Streamingportal RTL+.

Im Vorfeld wurden Raabs Comeback-News, die er nach der Niederlage gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich verkündete, heiss diskutiert. Während die einen die Rückkehr des «Unterhaltungsdinosauriers» für «peinlich» befanden, den Eindruck hatten, dass der Entertainer «ganz schön alt» geworden sei, bejubelten die anderen Raabs Comeback.

Und dann war es am Mittwoch, 18. September, soweit, der Entertainer wagte sich wieder auf Solo-Pfade. Seine neue Quizshow heisst «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab».

Im Nachgang an die Premiere auf RTL+ fielen die Reaktionen auf zu «DGHNDMBSR» gemischt aus. «Wie grossartig war das denn bitte gerade? Stefan Raab is back in town und er hat's einfach noch drauf!», lobt X-User Milan.

Alte Witze und ein Hauch von showtechnischer Restmüll-Deponie,.. Raab trifft genau den Humor seiner alternden Fanbase #DghndM #DghndMbSR #Raab pic.twitter.com/qsM0Fa7eca — Chris Ernst | Redaktion HABITAT Deutschland (@MontefuegoLZ) September 18, 2024

Dagegen meint User Chris Ernst, das Comeback sei Raab nicht gelungen: «Alte Witze und ein Hauch von showtechnischer Restmüll-Deponie.» Und weiter schreibt er: «Alte Witze und ein Hauch von showtechnischer Restmüll-Deponie.»

RTL: «Beste Neustart aller Zeiten auf RTL+»

Doch das mutmassliche Kalkül, dem teils kostenpflichtigen VoD-Dienst durch die prominente Personalie Auftrieb zu verschaffen, scheint für RTL aufzugehen.

Wie der Kölner Sender mitteilte, sei die Premiere von «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» am Mittwochabend «der beste Neustart aller Zeiten auf RTL+».

Zudem habe die Show «für den stärksten Abozuwachs eines Original-Formats auf Deutschlands führendem Streamingdienst» gesorgt. Damit nicht genug: «Spektakulär ist auch der Anteil derer, die zum allerersten Mal mit RTL+ in Berührung gekommen sind.» So seien 73 Prozent der neuen Abonnements an Neukunden verkauft worden. Beim Rest handle es sich «um Wiederkehrer, die für Stefan Raab zu RTL+ zurückgekommen sind».

«TV total» vom Raab-Comeback (noch) unbeeindruckt

«Genau das habe ich erwartet: Stefan Raab ist zurück und bricht auf Deutschlands grösster nationaler Streamingplattform RTL+ alle Rekorde», lässt sich Programmgeschäftsführerin Inga Leschek im Schreiben ihres Hauses zitieren. Stefan Raab habe «einmal mehr gezeigt, dass er ein Ausnahmekünstler ist».

Konkrete Abrufzahlen veröffentlichte RTL zu «Du gewinnst hier nicht die Million» wie bei Streaminginhalten üblich nicht. Wohl aber gibt es Zuschauerzahlen für Raabs Live-Comeback am Samstag zuvor. Den bei RTL übertragenen Boxkampf gegen Regina Halmich sahen im Schnitt der knapp dreieinhalbstündigen Sendestrecke 5,9 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag bei herausragenden 52,9 Prozent.

Von der neuen Konkurrenz am Mittwochabend weitgehend unbeeindruckt präsentierte sich derweil «TV total» mit Sebastian Pufpaff. Die Show, von Raab einst erfunden und nun in dessen direkter Konkurrenz laufend, bestätigte mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Reichweitenwert der Vorwoche. Der Quote mag geholfen haben, dass sich Pufpaff einige ironische Seitenhiebe gegen Raab leistete. Bis auf Weiteres kennt das derzeit wohl brisanteste Show-Duell im deutschen Fernsehen also keine Verlierer.

