Stefan Raab kommt mit weiteren Sendungen ins RTL-Fernsehen zurück. Foto-Archiv dpa

Entertainer Stefan Raab kommt noch in diesem Jahr mit einem weiteren Event ins kostenfreie RTL-Fernsehprogramm zurück.

dpa

Entertainer Stefan Raab ist zurück. Noch in diesem Jahr will Raab mit einem weiteren Event ins kostenfreie RTL-Fernsehprogramm zurückkehren. Das gab RTL am Montag bekannt.

RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur zudem: «Ausserdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in aussergewöhnlichen Set-ups.»

Guter Start, wohl hartes Rennen

Einen ersten Comeback-Versuch startete der Entertainer mit seiner RTL+-Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab». Die erste Folge konnte noch viel Publikum anziehen, RTL freute sich über die Quoten. Auch der Boxkampf gegen Regina Halmich fand seine Zuschauer*innen: Knapp sechs Millionen Menschen schauten zu, wie Raab zum dritten Mal von der ehemaligen Boxerin vermöbelt wird.

Beim Streaming seiner neuen Show ging es jedoch mit Folge 2 schon bergab. Der 57-Jährige hatte nicht einmal mehr halb so viel Publikum wie noch bei der Premiere – ob er sich im linearen Fernsehen wiederum als Gigant etablieren kann, das bleibt offen.

Stefan Raab hat sich 2015 nach einer Ausgabe von «Schlag den Star» aus dem TV-Geschäft zurückgezogen – zumindest vor der Kamera war er nicht mehr zu sehen. Mit seiner Produktionsfirma RaabTV hat er diese Auszeit aber wohl genutzt, um neue Konzepte zu erarbeiten und diese ins Fernsehen zu bringen.

Mehr aus dem Ressort Entertainment

So sieht Stefan Raab beim TV-Comeback aus Raab hatte am Samstagabend kurz vor der Ankündigung zum dritten Mal eine Niederlage im Boxring gegen Regina Halmich kassiert. 14.09.2024

dpa