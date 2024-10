Sie beide haben schon einen Bambi gewonnen, nun führen sie ihr geballtes Entertainment-Know-how zusammen. imago images/Eventpress

Stefan Raab und Michael Herbig vereinen ihre Kräfte in einer neuen RTL-Show. Vier Kandidaten treten gegeneinander an – doch der wahre Gegner wartet am Ende: das geballte Entertainment-Duo.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Herbig und Stefan Raab treten erstmals gemeinsam in einer RTL-Show auf.

Kandidaten aus verschiedenen Berufsgruppen treten gegeneinander an und gegen die beiden Entertainer.

Produziert wird die Show von Raab Entertainment in Zusammenarbeit mit RTL. Mehr anzeigen

Das deutsche Comedy-Schwergewicht Michael Herbig und Entertainer Stefan Raab treten erstmals zusammen in einer Liveshow auf.

Das Konzept der Sendung dreht sich um insgesamt vier Kandidaten, die untereinander eine Siegerin, einen Sieger ausmachen müssen. Der- oder diejenige tritt dann gegen die geballte Kraft von Herbig und Raab an. Das schreibt RTL in einer Medienmitteilung.

Als Gegner bewerben können sich laut dem deutschen Sender alle: Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen. Geleitet wird das Spiel natürlich vom Moderationsurgestein Elton – kommentiert werden die Games von Frank Buschmann.

Raab kommt mit voller Wucht zurück

Inga Leschek, die CCO von RTL Deutschland, sagt dazu: «Kling nach vorgezogenen Weihnachten für alle Entertainment-Liebhaber: Stefan Raab und Michael Herbig gemeinsam auf einer Showbühne! Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude. Wir sind stolz darauf, dass diese absolute Dreamteam jetzt gemeinsame Sache bei RTL macht, und können es kaum abwarten, damit unser Publikum zu begeistern.»

Stefan Raab hat erst kürzlich sein Comeback gegeben, nachdem der Entertainer im dritten Boxkampf gegen Regina Halmich aufs Maul gekriegt hat. Produziert wird die Show mit Bully Herbig von Raab Entertainment – Stefan gibt also gleich wieder Vollgas.

Mehr aus dem Ressort Entertainment