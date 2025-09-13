  1. Privatkunden
«Wer wird Millionär?» muss weichen Stefan Raabs neue Sendung geht schon am Montag los

dpa

13.9.2025 - 22:26

Los geht es mit Raabs 15-minütiger Live-Sendung am Montag um 20:15 Uhr. 
Archivbild: dpa

Jeden Tag ein bisschen Raab: Der Entertainer will überraschend schon am Montag zur Primetime mit seiner neuen Show auf Sendung gehen. «Wer wird Millionär?» muss dafür weichen.

DPA

13.09.2025, 22:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die neue Show von Stefan Raab wirbelt offensichtlich den RTL-Programmplan ganz schön um.
  • «Die Stefan Raab Show» soll bereits in der kommenden Woche am Montag starten.
  • Die bisher für den Sendeplatz eingeplante Show «Wer wird Millionär?» wird im Anschluss gezeigt.
Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche schon am Montag starten. Los gehe es mit der 15-minütigen Live-Sendung um 20:15 Uhr, teilte RTL am Abend in einer Pressemitteilung mit. Die bisher für den Sendeplatz eingeplante Show «Wer wird Millionär?» wird demnach im Anschluss gezeigt. 

Schon in den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account häppchenweise verkündet, auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag auf Sendung gehen zu wollen.

Zuvor hatte er mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen – etwa mit «.182.012» oder «+-*=:». 

«Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?» 

Die neue Sendung heisst «Die Stefan Raab Show» und ist nach Angaben von Raab und RTL auf dem Sender sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen. «Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?», zitierte RTL den Entertainer am Samstagabend.

Birri: «Raab war beim Interview nicht gerade der Einfachste, deshalb wollte ich mich an ihm rächen»

SRF-Moderator Michel Birri spricht zu Gast bei Vania Spescha in «On The Rocks» über seine Erlebnisse mit Stefan Raab im Rahmen des ESC.

26.05.2025

