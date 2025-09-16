«Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premiere wird zerrissen «Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show

ai-scrape

16.9.2025 - 08:31

Stefan Raab versucht mit seiner neuen RTL-Show an alte Erfolge anzuknüpfen.
Stefan Raab versucht mit seiner neuen RTL-Show an alte Erfolge anzuknüpfen.
Jens Büttner/dpa

Stefan Raab hat auf RTL eine neue Show gestartet, für die sogar «Wer wird Millionär» weichen musste. Doch die Premiere erntete vor allem negative Reaktionen.

Noemi Hüsser

16.09.2025, 08:31

16.09.2025, 09:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Stefan Raab ist mit «Die Stefan Raab Show» auf RTL zurückgekehrt und belegte dafür sogar den Sendeplatz von «Wer wird Millionär?».
  • Die Premiere kam schlecht an: Auf Social Media hiess es, Raab sei nicht mehr witzig.
  • Zuvor ist Raab mit seinem Comeback im September 2024 in Form einer Quizshow gescheitert.
Mehr anzeigen

Es war das Comeback vom Comeback: Stefan Raab kehrte am Montagabend mit einer neuen Show auf RTL zurück und nahm sogar den Sendeplatz von «Wer wird Millionär?» ein. In einem 15-minütigen Format, das an «TV Total» erinnert, präsentierte Raab die lustigsten Internet-Clips der Woche.

Doch die Premiere von «Die Stefan Raab Show» stiess auf scharfe Kritik. Auf X schrieb jemand: «Ich geb ihm immer wieder eine Chance, aber Stefan Raab ist einfach nicht mehr witzig.» Jemand anders meinte: «Wann wird Stefan Raab endlich gesagt, dass es vorbei ist?»

Auch die Medien waren von Raabs neuer Show nicht begeistert. Die «Berliner Zeitung» schrieb, alles wirke «unüberlegt dahingequasselt». Der «Tagesspiegel» fragte: «Will der 58-Jährige eine Nostalgiefarbe im RTL-Programm sein, leidet er an Selbstüberschätzung, hat er sich kreativ erschöpft?»

Umstrittener ESC-Beitrag. «Allemagne Zero Points» – Stefan Raab kann es einfach nicht mehr

Umstrittener ESC-Beitrag«Allemagne Zero Points» – Stefan Raab kann es einfach nicht mehr

Raab kehrte im September 2024 nach einer zehnjährigen Pause bei RTL ins Fernsehen zurück. Doch seine Quizshow «Du gewinnst hier nicht die Million» erfüllte die Erwartungen nicht und wurde eingestellt. Ob «Die Stefan Raab Show» nun den erhofften Erfolg bringt, bleibt abzuwarten.

Mehr aus dem Ressort

Birri: «Raab war beim Interview nicht gerade der Einfachste, deshalb wollte ich mich an ihm rächen»

Birri: «Raab war beim Interview nicht gerade der Einfachste, deshalb wollte ich mich an ihm rächen»

SRF-Moderator Michel Birri spricht zu Gast bei Vania Spescha in «On The Rocks» über seine Erlebnisse mit Stefan Raab im Rahmen des ESC.

26.05.2025

Meistgelesen

Fünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit
Zechpreller rastet in Bern völlig aus und kassiert saftige Strafe
Russen klauen die eigenen Waffen – und sprengen sich in die Luft
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Milliarden Dollar +++ Zölle schmerzen Stöckli
«Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show

Mehr Entertainment

Auf Versöhnungskurs mit König Charles. Kommt Harry jetzt mit den Kindern nach London?

Auf Versöhnungskurs mit König CharlesKommt Harry jetzt mit den Kindern nach London?

Streaming-Hit «The Alto Knights». Zeitlos brutal – Robert De Niro perfektioniert die Mafia-Rolle

Streaming-Hit «The Alto Knights»Zeitlos brutal – Robert De Niro perfektioniert die Mafia-Rolle

Angst vor Chaos, Müll und Lärm. Darum haben Kate und William grossen Ärger mit den Nachbarn

Angst vor Chaos, Müll und LärmDarum haben Kate und William grossen Ärger mit den Nachbarn