«Wann hört er endlich auf?» – Netz reagiert bitter auf Raabs RTL-Show

Stefan Raab hat auf RTL eine neue Show gestartet, für die sogar «Wer wird Millionär» weichen musste. Doch die Premiere erntete vor allem negative Reaktionen.

Es war das Comeback vom Comeback: Stefan Raab kehrte am Montagabend mit einer neuen Show auf RTL zurück und nahm sogar den Sendeplatz von «Wer wird Millionär?» ein. In einem 15-minütigen Format, das an «TV Total» erinnert, präsentierte Raab die lustigsten Internet-Clips der Woche.

Doch die Premiere von «Die Stefan Raab Show» stiess auf scharfe Kritik. Auf X schrieb jemand: «Ich geb ihm immer wieder eine Chance, aber Stefan Raab ist einfach nicht mehr witzig.» Jemand anders meinte: «Wann wird Stefan Raab endlich gesagt, dass es vorbei ist?»

Auch die Medien waren von Raabs neuer Show nicht begeistert. Die «Berliner Zeitung» schrieb, alles wirke «unüberlegt dahingequasselt». Der «Tagesspiegel» fragte: «Will der 58-Jährige eine Nostalgiefarbe im RTL-Programm sein, leidet er an Selbstüberschätzung, hat er sich kreativ erschöpft?»

Raab kehrte im September 2024 nach einer zehnjährigen Pause bei RTL ins Fernsehen zurück. Doch seine Quizshow «Du gewinnst hier nicht die Million» erfüllte die Erwartungen nicht und wurde eingestellt. Ob «Die Stefan Raab Show» nun den erhofften Erfolg bringt, bleibt abzuwarten.

