Das Ende einer TV-Show Steigen nach Gottschalk auch Schöneberger und Jauch aus?

Bruno Bötschi

29.11.2025

Zum allerletzten Mal laden Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk am Samstag, 6. Dezember, gemeinsam zu RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert»  ein.
Zum allerletzten Mal laden Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk am Samstag, 6. Dezember, gemeinsam zu RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert»  ein.
Bild: RTL+

Das Trio Schöneberger, Gottschalk und Jauch empfängt ein letztes Mal zur RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert». Und manch eine*r fragt sich: Verabschieden sich neben Gottschalk auch seine beiden Mitstreiter?

Teleschau

29.11.2025, 10:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum allerletzten Mal laden Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch am Samstag, 6. Dezember, gemeinsam zu RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert»  ein.
  • Dabei bleibt eine Frage offen: Geht mit Gottschalk auch für seine beiden Mitstreiter eine Ära zu Ende?
  • Bisher haben die Verantwortlichen des deutschen TV-Senders die Gerüchte weder bestätigen noch dementiert.
Mehr anzeigen

Drei deutsche Showgiganten, spontane Improvisation, keine Vorbereitung und ein Sendeschluss oft bis weit nach Mitternacht:

Seit 2018 sorgen Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk mit ihrer Samstagabendshow «Denn sie wissen nicht, was passiert» für anarchisch-charmante Unterhaltung.

Damit ist nun wohl Schluss: Zum Jahresende empfangen die drei TV-Stars nach fast 50 Ausgaben am Samstag, 6. Dezember, zur letzten gemeinsamen Sendung bei RTL.

Er siezt eigentlich alle. Günther Jauch und Barbara Schöneberger duzen sich jetzt

Er siezt eigentlich alleGünther Jauch und Barbara Schöneberger duzen sich jetzt

Spekulationen zufolge verabschieden sich neben Gottschalk auch seine beiden Mitstreiter. Nie war das Motto der Show jedenfalls präsenter als an diesem Abend.

Gottschalk: «Ist der Papst jünger als ich, ist es gelaufen»

«Wenn der Papst jünger ist als ich, ist die Sache gelaufen – und das ist jetzt so»: So hatte Thomas Gottschalk seinen Ausstieg aus der Impro-Show mit Anspielung auf Leo XIV. bereits im Frühjahr 2025 angekündigt.

Dass er nicht der einzige bleiben würde, war zu erahnen, schliesslich funktionierte die «Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» vor allem aufgrund der unnachahmlichen Dynamik des Trios.

Und so tönte es aus der Gerüchteküche: Auch für Günther Jauch und Barbara Schöneberger soll nach der Nikolaus-Ausgabe Schluss sein.

«Auf dem Bauernhof leben». Barbara Schöneberger will nach Schweden auswandern

«Auf dem Bauernhof leben»Barbara Schöneberger will nach Schweden auswandern

Ob es so kommt, wollte sich RTL nicht bestätigen oder dementieren: «Zu den Spekulationen äussern wir uns nicht», liess der Sender wissen – und verwies einfach auf die Show, zu deren Konzept die Überraschung ja nun mal gehört.

Spontane Einfälle und schlagfertige Sprüche

Wie auch immer es kommen mag und was auch immer folgen wird: Noch einmal wird in der 48. Ausgabe der Sendung das Unvorhersehbare zum Konzept erhoben, wenn die drei Entertainment-Urgesteine live improvisieren und ihre Showklasse unter Beweis stellen müssen.

Wie gewohnt steht zu Beginn noch nicht fest, wer moderiert. Geprobt wird im Vorfeld nicht, auch die prominenten Gäste und das Motto der Sendung sind den drei Gastgebern unbekannt.

Ganz zu schweigen vom Ablauf der Gameshow, für die sich die Macher*innen jede Menge Herausforderungen und Fallstricke ausgedacht haben.

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

«Wer wird Millionär?»Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

Im Gegenzug müssen sie damit rechnen, dass Jauch-Gottschalk-Schöneberger mit ihren spontanen Einfällen und schlagfertigen Sprüchen das Ende der Show bis weit nach Mitternacht ausreizen.

Sollte sich bestätigen, dass es sich tatsächlich um den gemeinsamen Abschied der drei Entertainment-Giganten handelt, dürfte der Showrekord ohnehin gesprengt werden.

Medienberichten zufolge soll RTL bereits an einer Neukonzeption der Show arbeiten. Details dazu sowie mögliche Nachfolgekandidat*innen für das Moderatorenteam sind noch nicht bekannt.

